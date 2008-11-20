Sigara içme yasağı kalp krizlerini azaltıyor

Sigarayı bırakan da bıraktıran da kazanıyor

Sigara günde 227 can alıyor

Prof. Dr. Dağlı, "Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 4207 sayılı Kanun gereği kapalı alanlarda 19 Mayıs 2008'den itibaren sigara içilmediğini hatırlatarak, 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren de restoran, kahvehane ve barların da sigara içilmeyen yerler olacağını belirtti.Sigarayla ilgili bu tür kanunların sigara tüketimini yüzde 30 azalttığını ifade eden Prof. Dr. Dağlı, "bunu istemeyen sigara firmalarının kanunu engellemek için maşa olarak turizm ve ikram endüstrisini kandırmaya çalıştığını" ileri sürdü.Prof. Dr. Dağlı, sigara endüstrisinin benzer kanunların çıktığı her ülkede yaptığı gibi çeşitli oyunlar sergilemeye başladığını iddia ederek, turizm ve ikram endüstrisine kazançlarının düşeceği gibi yanlış bilgiler ulaştırıldığını, medya temsilcilerine de sigara içmenin bir özgürlük ve hoşgörü kavramı gibi sunulduğunu aktardı.Sigaranın bağımlılık yapıcı, öldürücü bir madde olduğunu, güvenli dozunun bulunmadığını, dumanının içmeyeni de kanser, kalp ve akciğer hastası yaptığını ifade eden Prof. Dr. Dağlı, sigara içilen ve içilmeyen alanın bir arada olamayacağını, teknik ve bilimsel olarak böyle bir havalandırma sistemi bulunmadığını bildirdi.Prof. Dr. Dağlı, sigara içenlerin hakkı ve birbirini hoş görme kavramının 1980'li yılların başında sigara firmaları tarafından geliştirildiğini, bunların çökmüş ve modası geçmiş kavramlar olduğunu belirtti.Yasak sonucu sigara tüketiminin azalmasının sigara firmaları tarafından istenmediğine işaret eden Prof. Dr. Dağlı, "Kapalı alanlarda sigara içme yasağını içeren kanun, kamuoyunun yüzde 87'si tarafından desteklenmektedir. Ancak yasanın uygulanmasını engellenmek amacıyla organize bir kampanya yürütülmektedir" görüşünü ifade etti.Prof. Dr. Dağlı, kanunun hiçbir ikram endüstrisini zarara uğratmadığını, aksine kanunun çıktığı ülkelerde bu endüstrinin işlerinin yüzde 10 arttığını ve yeni işletmelerin açıldığını vurguladı.SSUK Dönem Başkanı Prof. Dr. Dağlı, kapalı alanlarda sigara içme yasağı uygulanan ülkelerde kalp krizlerinin yüzde 60 azaldığının görüldüğünü, otel, restoran ve bar çalışanlarının daha az hastalandığının saptandığını kaydetti.