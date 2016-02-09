Sigara içme yasağı alanı genişletiliyor

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AVM önü, ibadethane bahçesi, çay bahçesi, çocuk parkı gibi alanlarda sigara içilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı tütünle mücadele kapsamını genişletiyor. Kış aylarında kapalı mekanların camlı bölümlerinin tamamen kapatılarak sigaraiçilmesiyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

Açık alanda sigara yasakları da bu yıl uygulamaya geçecek. Buna göre, çay bahçesi gibi alanlarda sigara içen masa ile içmeyen masa yan yana olamayacak. Masalar arasında belirli mesafe şartı getirilecek.

Çocuk parkı da yasak

Bakanlık, park, bahçe, AVM önü, ibadethane bahçesi, yürüyüş alanları ve çocuk parklarında sigara içimini yasaklayacak.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çocuk parkında sigara olmaz" dedi.