-Sigara içilmeyen köye kanalizasyon ŞANLIURFA (A.A) - 19.01.2012 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, muhtarlarla toplantıda bulunan Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç'i arayarak, sigara içilmeyen köye kanalizasyon yapılması talimatını verdi. Vali Güvenç, Şanlıurfa Emniyet Müdürülüğünün SODES kapsamında yürütülen ''Çiçekler Solmadan'' projesi çerçevesinde, kentteki muhtarlarla polis evinde düzenlediği ''huzur ve güven'' toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapacağı esnada Vali Güvenç'i Sağlık Bakanı Akdağ telefonla aradı. Güvenç, Bakan Akdağ'a muhtarlarla toplantı halinde olduğunu ve telefonun hoparlörünü açıp, konuşmayı muhtarlara da dinleteceğini ifade etti. Katılımcı muhtarları selamlayan Bakan Akdağ, bugün ''Sigara ile mücadelede yeni eylem planı ve yeni yasa tasarısı'' kapsamında düzenlenen toplantıda, sigara içilmeyen köylere ödül verdiklerini hatırlattı. Şanlıurfa'nın Akçamescit köyünün de bu çerçevede ödüllendirildiğini aktaran Bakan Akdağ, köyün kanalizasyon sorunun bulunduğunu belirterek, bu sorunun çözülmesini istedi. Bunun üzerine toplantıdaki muhtarlar da Bakan Akdağ'ı alkışladı. Vali Güvenç, daha sonra yaptığı konuşmada da Sağlık Bakanlığınca Akçamescit köyüne ''Sigara içilmediği için ve içenlere de kız verilmediği için'' ödül verildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığının ödülün yanı sıra köyün kanalizasyonun da yaptırılması istediğini ifade eden Güvenç, ''Sigara ile mücadele kapsamında biz de mahalle muhtarlarına ayrı bir ödül kararlaştıralım'' dedi. Muhtarların ''devlet yetkililerin eli ve ayağı olduğunu'' dile getiren Vali Güvenç, sorunların çözümünde muhtarlara büyük işler düştüğünü anlatarak, şunları kaydetti: ''Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız gözümüz. Hem bizim hem de vatandaşın eli ayağı gözü. Mahallede kim aç, kim değil; mahalleye kim giriyor? kim çıkıyor? çocukların okullardaki durumu, camideki durum nedir. Sağlık evindeki durum nedir? Hepsini takip etmek ve bunu bizlere iletmek sizlerin birinci görevi. Sizlerden bu konuda ilgi bekliyoruz, destek bekliyoruz. İhmaller olduğu zaman haberimiz olsun. Okullarımızda sıkıntı olduğunda haberimiz olsun, bir tek çocuk, yırtık ayakkabıyla aç karınla okula gidiyorsa emin olun onun vebali hepimizin üzerindedir.'' İl Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun da katıldığı toplantıda bazı muhtarlar mahallelerindeki sorunları dile getirdi. Toplantının ardından Vali Güvenç ve Emniyet Likoğlu muhtarlara çeşitli hediyeler verdi.