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Politika

Sigara içenlerin sayısında düşüş TBMM (A.A)

18 Kasım 2011 14:28

-Sigara içenlerin sayısında düşüş TBMM (A.A) - 18.11.2011 - Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma konusundaki yoğun çabalar neticesinde sigara içenlerin sayısında büyük bir düşüş olduğunu ve yaklaşık 2,2 milyon kişinin sigarayı bıraktığını bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in yazılı soru önergesini yanıtladı. Eker, 174 ülkenin taraf olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin, etkin tütün kontrolü önlemlerinin yürürlüğe koyduğu 2008 yılından itibaren sigara satış rakamlarında sürekli bir azalma seyri yaşandığını ifade etti. Satış hacminde 2010 yılında 2009 yılına nazaran yüzde 13,2 olarak gerçekleşen düşüşün önemli bir kısmının tütün kontrolüne ilişkin mevzuat ve uygulamaların kaynaklandığını belirten Eker, başta DSÖ olmak üzere uluslararası bilim camiasının ortak görüşüne göre, bir ülkede etkin tütün kontrolü önlemlerinin uygulamaya konulmasının ülkedeki tütün kullanımına etkisi konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için asgari beş yıllık bir sürece ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Eker, Türkiye'deki sigara satışlarındaki düşüşte tütün kontrol önlemlerinin etkisiyle ilgili bu sürenin sonunda, doğru analizler yapmak mümkün olacağını kaydetti. 2012 yılı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun koordinasyonunda tütün kullanımı konusunda bir çalışma yapılmasının planlandığını ifade eden Eker, sigaradan elde edilen ÖTV miktarının 2008 yılında 10 milyar 888 milyon 211 bin, 2009 yılında 11 milyar 546 milyon 93 bin ve 2010 yılında 14 milyar 784 milyon 461 bin TL olduğunu bildirdi.

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