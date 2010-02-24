T24 - Reuters'tan yılın en tartışılacak sağlık haberi! Sigara içenlerin IQ'su daha düşük...



Günde 1 paket ya da daha fazla sigara içen kişilerin zeka seviyesi içmeyenlere oranla 7.5 puan daha düşük çıktı...

Bir insan ne kadar çok sigara içiyorsa IQ seviyesi de o kadar düşük oluyor...



İsrail'de araştırmaya konu olan 20 bin kişilik grubun içinde;



> Sigara içmeyenlerin IQ ortalaması: 101

> Sigara içenlerin IQ ortalaması: 94

> Günde 1-5 sigara içenlerin IQ ortalaması: 98

> Sigaraya 18'inden sonra başlayanların IQ ortalaması: 97

> Günde 1 paket ya da daha fazla sigara içenlerin IQ ortalaması: 90



Uzmanların tavsiyesi: düşük IQ seviyesine sahip kişiler okul çağlarında belirlensin, bunlar sigaraya başlamaya en yatkın kişiler olacağı için sigaranın zararlarını anlatan kampanyalar özellikle bu kişiler üzerine yoğunlaşsın.



İsrail'de yaklaşık 20.000 asker üzerinde yapılan araştırmalar sigara içenlerin IQ'larının sigara içmeyenlere oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmaya göre kişi ne kadar çok sigara içerse IQ'su o kadar düşük oluyor. Tel Hashomer'de bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde yapılan araştırmada günde bir paket içen gençlerin IQ'larının sigara içmeyenlerden ortalama 7.5 puan daha az olduğu belirtilirken zihinsel ve davranışsal sorunları olan kişilerin sigaraya sarılmasının önemli bir neden olduğunun altı çizildi. 18 yaşındaki 20.211 kişiyi inceleyen Dr. Mark Weiser'a göre bu kişiler sigaranın zararlarının anlatıldığı kampanyalarda ana hedef kitlesi olarak alınmalı.





