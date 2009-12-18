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Yaşam

Sigara içenlere kötü haber

18 Aralık 2009 22:32

Kimi meyve ve sebzelerde bulunan ve kanserden koruduğu bilinen karotenoid maddesinin sigara içenlerde ters etki yapabileceği bildirildi.

İsrail'de bilim adamları, sigara içen kişilerde portakal, havuç ve domates gibi yiyeceklere sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren karotenoid ile kalın bağırsak kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Araştırmaya katılan 1800'den fazla kişinin beslenme alışkanlığı ve aldıkları karotenoid miktarı incelendi.

Sigara içmeyenlerde, alınan karotenoid miktarı ne denli fazlaysa kalın bağırsak kanserine yakalanma riski o denli az çıktı. Ancak sigara içen kişilerde karotenoidin ters etki yaptığı görüldü.

Louis Bonduelle Vakfı'nın yaptığı, Newsletter dergisinin bu ayki sayısında yayımlanan makalede bilim adamları, sigaranın karotenoidin kanserden koruyucu etkisini azalttığını, hatta tersine çevirdiğini vurguladılar.

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