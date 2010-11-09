Sigara içen şempanze kurtarıldı!

T24 - Hayvan koruma kanunu olmayan Lübnan'da yaşayan ve eğlendirmek için hayvanat bahçesinde sigara içen Omega isimli şempanze, Brezilya'ya gönderiliyor.





Lübnan'da sigara içen şempanze Omega, hayvan hakları savunucularının çabalarıyla koruma altına alınması için Brezilya'ya gönderiliyor.

12 yaşındaki Omega, hayvan hakları eylemcileri tarafından, Lübnan'daki bir hayvanat bahçesinde ziyaretçileri eğlendirmek için sigara içerken keşfedilmişti.

60 kilogram ağırlığındaki Omega'nın Brezilya'ya gönderilmesini sağlayan organizatörler, hayvan haklarını koruma kanunlarının olmadığı Lübnan'dan ilk defa bir şempanzenin kurtarıldığını söylediler.

Omega'nın Lübnan'daki ilk yıllarında bir lokantada müşterileri eğlendirdiği, 10 yıldır ise hapsedildiği hayvanat bahçesinde 40 metrekarelik kafesinde yaşadığı belirtildi.

Omega'nın Brezilya'nın Sao Paolo bölgesinde koruma altına alınacağı kaydedildi.