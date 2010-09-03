Sigara içen savcıya 'oruç' dayağı

T24- Yozgat Otogarı'nda otobüs bekleyen Kadışehri Cumhuriyet Savcısı Özcan Çubukoğlu, Ramazan ayında açıkta sigara içtiği gerekçesiyle 2 kişi tarafından dövüldü.



Radikal gazetesinin haberine göre, olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Yozgat Otogarı'nda meydana geldi. Otobüsün hareket saatini bekleyen Savcı Özcan Çubukoğlu sigara içmeye başlayınca, çevreden birkaç kişi ‘Ramazan ayında açıkta neden sigara içiyorsun?’ diye laf attı. Savcı Çubukoğlu’nun sigara içmeye devam etmesi üzerine bu kişiler Çubukoğlu'na saldırdı. İddiaya göre Çubukoğlu, savcısı olduğunu belirtmesine rağmen 2 kişi tarafından dövüldü. Burnu kırılan Çubukoğlu, 112 Acil Servis tarafından Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, açıklanacak duruşma gününe kadar ‘her gün polis merkezine giderek imza atmak’ şartıyla serbest bırakıldı.