Sigara içen kiracı evden atılıyor

Friedhelm Adolfs adlı emekli, Almanya'da eski Başbakan Helmut Schmidt'ten sonra en

çok tanınan sigara içicisi.

Çok fazla sigara içtiği gerekçesiyle şikâyet edilen Adolfs, yıl sonuna kadar 40 yıldır

yaşadığı daireyi boşaltmak zorunda.

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, konuyla ilgili aldığı kararı

75 yaşındaki Adolfs'a tebliğ etti.

Terk etmek zorunda olduğu apartmanın eski kapıcısı olan Adolfs, ev sahibi tarafından

sigara dumanının merdivenlere kadar ulaşarak komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle

şikâyet edilmişti. Adolfs, belirtilenlere göre daha önce yapılan

pek çok uyarıyı göz ardı

etti.

Ancak Adolfs, Düsseldorf'taki ilk duruşmada sözlü olarak

uyarıldığını reddetmişti. Sigara

dumanının onu evden çıkarmak için sadece bir bahane olduğunu savunmuştu çünkü

yaşlı adama göre apartmanın geri kalan kısmı gibi yaşadığı

daire de daha çok kira

getiren bir ofise çevrilmek isteniyor.

Mahkeme, kendi evinde dört duvar arasında kişinin sigara içme

hakkı olduğunu kabul

etse de Adolfs'un az havalandırma nedeniyle komşuların fizikî sağlığına zarar verdiğine

hükmetti.

Bir süre önce Alman kamuoyuna yansıyan dava pek çok tartışmayı da beraberinde

getirmişti. Sigara içen çoğu kişi, Adolfs kaybederse kendi dairelerinde sigara içme

haklarının kısıtlanacağından endişe ediyor.

