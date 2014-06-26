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Dünya
Deutsche Welle

Sigara içen kiracı evden atılıyor

Almanya’da bir mahkemenin aldığı karar sigara içenleri endişelendirdi. Yaşlı bir adamın, sigara dumanı komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle yaşadığı evden çıkmasına hükmedildi.

26 Haziran 2014 14:40

Friedhelm Adolfs adlı emekli, Almanya'da eski Başbakan Helmut Schmidt'ten sonra en
çok tanınan sigara içicisi.
Çok fazla sigara içtiği gerekçesiyle şikâyet edilen Adolfs, yıl sonuna kadar 40 yıldır
yaşadığı daireyi boşaltmak zorunda.
Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, konuyla ilgili aldığı kararı
75 yaşındaki Adolfs'a tebliğ etti.
Terk etmek zorunda olduğu apartmanın eski kapıcısı olan Adolfs, ev sahibi tarafından
sigara dumanının merdivenlere kadar ulaşarak komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle
şikâyet edilmişti. Adolfs, belirtilenlere göre daha önce yapılan
pek çok uyarıyı göz ardı
etti.
Ancak Adolfs, Düsseldorf'taki ilk duruşmada sözlü olarak
uyarıldığını reddetmişti. Sigara
dumanının onu evden çıkarmak için sadece bir bahane olduğunu savunmuştu çünkü
yaşlı adama göre apartmanın geri kalan kısmı gibi yaşadığı
daire de daha çok kira
getiren bir ofise çevrilmek isteniyor.
Mahkeme, kendi evinde dört duvar arasında kişinin sigara içme
hakkı olduğunu kabul
etse de Adolfs'un az havalandırma nedeniyle komşuların fizikî sağlığına zarar verdiğine
hükmetti.
Bir süre önce Alman kamuoyuna yansıyan dava pek çok tartışmayı da beraberinde
getirmişti. Sigara içen çoğu kişi, Adolfs kaybederse kendi dairelerinde sigara içme
haklarının kısıtlanacağından endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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