Sigara içen kadın sayısı artıyor

T24 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, ''Ülkemizde her 5 kadından birisi sigara içiyor'' dedi.





Karlıkaya, özellikle büyük şehirlerde sigara tüketiminin hızla artığını belirtti.





Türkiye'de sigara içen kadın sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Karlıkaya, ''Sigara şirketlerinin hedeflerinde kadınlarımız ve çocuklarımız vardır. Ülkemizde çok uluslu sigara şirketlerince son 20 yılda yapılan yoğun kampanyalar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kadınlar arasında sigara tüketimini hızla artırmıştır. Ülkemizde her 5 kadından birisi sigara içiyor. Tütün şirketleri bağımlılık yaptığını ve öldürdüğünü bildikleri bir ürünü bilerek ve isteyerek, sinsice pazarlamakta'' dedi.





Karlıkaya, Dünya Sağlık Örgütünün kadın ve genç kızlardaki sigara salgınının kontrolü için acil önlem alması yönünde ülkeleri uyardığını bildirdi.





Kadınların tütünün zararlarına karşı daha hassas olduğunu anlatan Karlıkaya, şunları kaydetti:





''Kadınlar sigara içtiklerinde sadece erkeklerdeki kanser, kalp ve akciğer hastalıkları gibi hastalıklara değil aynı zamanda kadına özel sağlık sorunlarına maruz kalırlar. Birçok gebelik problemi yanında, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, çocukta davranış bozuklukları, alerjik hastalıklar ve kanser riski gibi. Hangi anne bunları ister? Ayrıca kadınlar tütünün sağlık zararlarına karşı daha hassastırlar.''





Karlıkaya, dumansız hava sahasının kadınlar için de gerekli olduğunu, bu konuda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapan kişi ve kurumları takdirle karşıladıklarını sözlerine ekledi.





