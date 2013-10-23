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Yaşam

'Sigara içen insanlar yılda bir hafta daha az çalışıyor'

İngiltere'de yapılan araştırma: Sigara içen insanlar çalışma saatlerinde günde 45 dakikayı dışarıda sigara molasında geçiriyor

23 Ekim 2013 17:01

İngiliz firması Voucher Codes Pro’nun yaptığı araştırmaya göre, sigara içen insanlar içmeyenlere göre haftada yaklaşık 4 saat daha az çalışıyor. Bu da bir yılda toplam 7 gün daha az çalışma anlamına geliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı sigara için verilen molaların verimliliklerini artırdığını belirtti. Sigara molası vermek, stres atma ve iş arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı verdiği için olumlu bir aktivite olarak nitelendirildi. Katılımcıların sadece 5’te 1'i sigara içmenin onları sigara içmeyenlere göre daha verimsiz yaptığı görüşünde olduğunu belirtti. Araştırmayı yürüten şirketin başı George Charles, “Sigara konusunu işverenlerin değerlendirmesi gerekiyor. Sigara içenler diğerlerine göre daha az çalışıyor gözüküyor ve bu bir sorun olabilir. Ancak arada bir verilen kısa molaların verimliliği artırdığı da düşünülebilir” dedi.

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