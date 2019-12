Sigara her gün iki uçak dolusu insanı öldürüyor

"Her gün iki uçak dolusu insan sigaradan ölüyor" diyen Prof. Dr. Murat Tuncer, sigara yasağına Türkiye'de temmuz ayında değil, şubatta başlanmasını istiyor.



Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer Sabah gazetesine verdiği röportajda, kanserin önlenmesi için Türkiye'de alınacak en kolay önlemleri anlattı:



* Sizce kanseri önlemenin en önemli yolu nedir?



Sigarayı bırakmak! Kanserden her yıl 100 bin kişi kaybediyoruz. Bunun 60-70 bini sigaraya bağlı. Günde 200 kişi sigaradan ölüyor. Yani her sabah 100 kişilik iki uçak düşüyor. Bill Gates, sigarayla savaşmak için yılda 6 milyon dolar para harcıyor. Ama bu parayı bir sigara şirketi bir günde tanıtıma harcıyor. Hatta, yıllardır Hollywood'da, mutlaka 'filmlerde içilecek, sigara paketi gösterilecek' diye gizli bir anlaşma olduğu ortaya çıktı.



Sigara lobisi var



* Sigarayı yasaklamak bu kadar zor mu?



Sigara üreticileri ellerinde maddi güç bulunan büyük bir lobi. Adımların birden atılması bu yüzden çok zor oluyor. Sigaranın artık hiçbir şekilde reklamı yapılmaması gerekiyor. Türkiye'de nereden nereye geldik... Film arası verildiğinde 'Sigara arası' diye yazardı. Ordudaki erlere paket paket sigara verilirdi. Şimdi daha iyi bir noktadayız ama çok daha iyi bir yerde olmamız gerekiyor. Şu sıralar internette sigara satışına ilişkin bir çalışma var. Bu çok sakıncalı, yasaklanmalı. Ama dediğim gibi lobi çok güçlü... İsveç'te önümüzdeki on yılda doğacak çocuklar; etraflarında, filmlerde ve okullarda ne sigara paketi, ne de sigara görecek, yani böyle bir şeyin varlığından haberleri olmayacak. Ama Türkiye'de öğretmenler okullarda sigara içiyor. O öğretmenlerin tekrar eğitimden geçmesi gerekli. Yoksa, okulda sigara içme oranı düşürülemez.



Temiz masa bir kandırmaca



* Restoranlarda hâlâ sigara içilmesine ne diyorsunuz?



Restoranlarda sigara yasağı temmuz ayından itibaren başlıyor, biz bunun şubat ayına çekilmesi için çalışıyoruz. Yasak ne kadar erken gelirse kanser oranı o kadar çabuk düşer. Amerika ve İngiltere'de, sigara yasağı bulunan hiçbir restoranın işinde azalma yok.



* Restoranlarda yasaklanana kadar 'temiz masa' uygulamaları yapılıyordu. Bu insanların zarar görmesini engelliyor mu?



'Temiz masa' uygulaması hiçbir işe yaramıyor. 'Restoranı havalandırıyoruz' demenin de bir anlamı yok. Sigaranın tamamen yasaklandığı şehirlerle, bazı bölümünde içilip bazı bölümünde içilmeyen şehirler arasındaki kanser oranları belirgin şekilde farklı. Yani 'temiz masa'lar hikâye. Havalandırmanın hiçbir anlamı yok. Arsenikli hava temizlenemez. Amerika'da yapılan bir çalışmada görülmüş ki; sigara içiminin yasaklandığı oteller ve mağazalarda müşteriler yasaktan sonra yüzde 10 artmış.