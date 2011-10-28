-Sigara hem sağlığın hem de cüzdanın düşmanı ADANA (A.A) - 28.10.2011 - Tiryakilerin sağlığına geri dönüşü imkansız zarar veren sigaranın fiyatı 8,5 liraya kadar çıkarken, günde bir paket tüketen kişi yılda ise 3 bin 102,5 TL'yi ''havaya üflüyor.'' Tütün ve tütün mamullerinde yüzde 69 olarak uygulanan ÖTV'nin 2012 yılı sonuna kadar yüzde 65 olarak uygulanması kararının alınmasının ardından bazı sigara firmaları ürünlerinin fiyatlarında değişikliğe gitti. Son düzenlemenin ardından sigara fiyatları da 4,5 ile 8,5 lira arasında değişiklik göstermeye başladı. Son günlerde sigaraya daha fazla para ödemek zorunda kalan tiryakiler de bu bağımlılıklarından kurtulmanın yolunu arar hale geldi. Sigarayı bırakmaları halinde sağlıklarına verdikleri zararın önüne geçecek olan tiryakiler, tasarruf edecekleri parayla birçok kişinin hayalini kurduğu yurt dışında tatil yapabilir, dil eğitimi alabilir veya son teknoloji ürünü elektronik eşyalara sahip olabilirler. -Yılda 3 pırlanta tek taş yüzük alabilir- Fiyatı 8,5 TL olan sigaradan günde bir paket tüketen kişi, sağlığını kurtarmak adına bu bağımlılığından vazgeçmesi halinde yılda 3 bin 102,5 TL de kar ediyor. ''Havaya üfleyeceği'' parası cebinde kalan tiryakiler, 1 yılda tasarruf edeceği para ile 3 adet dizüstü bilgisayar veya son model bir Led TV sahibi satın alabilir. Sigaraya elveda diyen erkekler ise, eşlerine ya da sevgililerine her yıl 3 adet tek taş pırlanta yüzük alabilir ya da bir yıl boyunca her cumartesi, pazar günü dışarı yemeğe çıkarabilir. Otomobil sahibi olan tiryakiler ise sigara içmeyerek ceplerinde kalacak para ile bir yılda araçlarına 715 litre benzin alabilirler. Bu para ile bir adet iPad de alabilecek olan tiryakiler, iyi bir salon takımı veya aynı anda buzdolabı ve çamaşır makinesinin sahibi olabilir. Üniversite öğrencisi tiryakiler ise bir yılda sağlayacakları tasarruf ile yurt dışında 1 ay dil eğitimi görebilir. Düğün hazırlığı yapan bir kişi ise sigarayı bırakması halinde eşi ile 549 Avro'dan başlayan Roma, Floransa ve Venedik'i kapsayan balayı tatiline çıkabilir.