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Sağlık

Sigara hastaların iyileşme sürecini uzatıyor

Günde bir paket sigara içen bir hastanın, hiç sigara içmeyen hastaya göre yoğun bakımda kalma süresi 3 kat artıyor.

02 Mart 2009 02:00

Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, günde bir veya 2 paket sigara içen bir hastanın, hiç sigara içmeyen hastaya göre ameliyat sonrası yoğun bakımda kalma süresinin 3 kat arttığını bildirdi. 

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Prof. Dr. Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, koroner kalp hastalıklarında, sigara içmenin en önemli hızlandırıcı faktörlerden biri olduğunu, doğrudan akciğeri etkilediği için ameliyat sonrasında ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirtti.

Sigara içen hastaların açık kalp ameliyatlarında çok endişe duyduklarını, bu hastaları ameliyata hazırlamak için 1 ile 3 haftalık bir program uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Sönmez, sigara içmenin koroner kalp hastalıklarına zemin hazırladığını ve sigara içen hastaların ameliyat sonrası ciddi akciğer enfeksiyonları geçirdiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Sönmez, şunları kaydetti:

"Günde bir ya da 2 paket sigara içen bir hastanın, hiç sigara içmeyen hastaya göre ameliyat sonrasında yoğun bakımda kalma süresi 3 kat artmaktadır. Sigara içmeyen hasta bir gece, sigara içen hasta ise 1 ile 3 gün yoğun bakımda kalıyor. Bu kişilerde akciğer enfeksiyonu gelişme riski çok yüksek olduğu için hastalar yoğun bakımda haftalarca kalabiliyorlar. Ayrıca sigara içen hastalar çok öksürecekleri için göğüs yaralarının ve göğüs kemiğinin iyileşmesi de ciddi şekilde sıkıntı yaratıyor."

Ameliyat sonrasında hastaların tekrar sigaraya başlamaları konusunda hiçbir toleransın olmadığını bildiren Prof. Dr. Sönmez, sigaranın kadınlarda yaptığı tahribatın erkeklere göre çok daha fazla olduğunu, sigaranın östrojen hormonunu parçaladığını ifade etti.

(AA)

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