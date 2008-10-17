Sigara günde 227 can alıyor

Türkiye'de 17 milyon kişi sigara içiyor



Hipertansiyon ve sigara: En tehlikeli ikili

Sigara kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar yüzünden 2007 yılında her gün hastanelere 1200 yeni hastanın kabul edildiğine dikkati çeken bilim insanları, bunun sigara tüketiminin son yıllarda büyük ölçüde azalmış olmasına rağmen, ciddi bir rakam olduğuna işaret etti.Milli Sağlık Sistemi (NHS) Enformasyon Merkezinin elindeki istatistiki bilgilere dayandırılan sonuçlara göre, yıl boyunca hastanelere sigara kullanımından kaynaklanan çeşitli hastalıklar yüzünden 35 yaş ve üstü 445 bin 100 tiryaki kabul edildi.Bunun yıl boyunca hastanelere kabul edilen hastaların tümünün yirmide birine eşit olduğuna işaret eden uzmanlar, söz konusu hastaların yüzde 25'inin kanser tanısıyla tedavi altına alındıklarını, kalanların ise kalp ve solunum yolu hastalıkları tanısıyla hastanelere kabul edildiklerini ifade etti.2007'de 35 yaş ve üstü 82 bin 900 kişinin sigara yüzünden öldüğü belirlendi. Bunların yüzde 45'inin ölüm nedeninin kanser, diğerlerinin kalp ve solunum yolu hastalıkları olduğu kaydedildi.2001 yılından bu yana, sigara içenlerin sayısı azaldığı için, sigara kullanımından kaynaklanan ölümlerin yüzde 14 azaldığı da bildirildi.