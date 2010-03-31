Sigara filtrelerinde domuz kanı mı kullanıyor?

T24 - Avustralya'nın Sydney Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tüm dünyada sigara filtrelerinde domuz kanında bulunan bir maddenin kullanıldığını ortaya çıkardı.





Daily Mail'in haberine göre, Sydney Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Simon Chapman, sigara filtrelerinde domuz kanından alınan hemoglobin maddesinin kullanıldığını bildirdi.



Prof. Chapman, domuz ürünleri konusunda hassas olan Müslüman ve Musevilerin bu konudan haberdar edilmesi gerektiğini ifade etti.



Prof. Chapman'a göre, sigara firmaları “ticari sır" kapsamına girdiğini gerekçe göstererek, sigaralarda kullandıkları katkı maddelerini açıklamıyorlar.



Domuzu “haram" olara gören inanç mensuplarının bu haberden memnun olmayacaklarını belirten Avustralyalı profesör, tütün endüstrisine kullandıkları maddeleri açıklama zorunluluğu getirilmesi gerektiğini kaydetti.



Sydney Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada, sigara filtrelerinde bir çeşit kan proteini olan hemoglobin saptandı. Hemoglobinin, filtrelerden geçen dumandaki zehirli maddelerin daha etkin bir şekilde süzülmesi için kullanıldığı açıklandı.



Prof. Chapman'a göre, bazı sigara üreticileri kullandıkları katkı maddelerinin büyük bölümünü açıklamakla birlikte, birçok maddeyi de “diğer katkı maddeleri" adı altında gruplayarak gizlediğini öne sürdü.



Chapman bugüne kadar sadece Yunanistan'da bir sigara firmasının filtrelerde domuz kanından elde edilen hemoglobin kullanıldığını resmen açıkladığını belirterek, “Domuzu haram sayan bir inanca mensupsanız, sigarada kullanılan maddeleri bilme hakkınız var" dedi.