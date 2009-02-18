Sigara fakiri de öldürüyor

Sigaranın, maddi durumu ne olursa olsun, bütün insanlar için ölüme yol açan bir etken olduğu bildirildi.



Bilim insanları İskoçya'nın 2 kentinden, 1972-1976'da seçtikleri 45-64 yaşındaki 15 bin kişiyi gelir durumları ve sosyal statülerine göre gruplara ayırdı. Katılımcılar kadın-erkek, sigara kullanan, sigarayı bırakan ve hiç sigara içmeyenler olarak da sınıflandırıldı.



28 yıl sonra ölüm oranlarını inceleyen bilim insanları, hiç sigara içmeyen, geliri iyi olan kadınların araştırma süresince hayatta kalma oranını yüzde 65, erkeklerinkini yüzde 53 olarak hesaplandı. Hiç sigara içmeyen fakirlerdeyse bu oran kadınlarda yüzde 56, erkeklerde yüzde 36 çıktı.



Sigara içen zengin kadınlarda yaşama oranı yüzde 40, fakirlerde yüzde 35 iken, zengin erkeklerde bu oran yüzde 25, fakirlerde yüzde 18 olarak belirlendi.



Bilim insanları, yaşama şansının, zengin ya da fakir tüm sigara içenlerde, hiç sigara içmeyen fakirlerinkinden çok daha az olduğunu vurguladı.



Bu alandaki en kapsamlı araştırmaya imza atanlardan Laurence Gruer, araştırmanın, sigaranın, statüsü ne olursa olsun, kullananı öldürdüğünü gösterdiğini belirtti.



Sigarayı bırakmak için geç olmadığını vurgulayan bilim adamları, sigarayı bırakanların hayatta kalma şansının, hiç sigara içmemişlere, sigara kullanmaya devam edenlerinkinden daha yakın olduğuna dikkati çekti.



Araştırma, "British Medical Journal" dergisinde yayımlandı.



(AA)

