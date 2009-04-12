Sigara erken menopoza neden oluyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, sigaranın yumurtalıklar üzerindeki olumsuz etkisinin kanıtlanmış bir faktör olduğunu belirterek, ''Sigara içen kadınlarda erken menopoz daha sık görülmektedir'' ifadesine yer verdi.



Yumurtalık kapasitesinin doğuştan oluştuğunu ve ailesinde erken menopoz olan kadınların, sigara da içiyorsa kesin olarak risk altında bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Buyru, yumurtalık kapasitesini azaltan faktörleri; ''ailede erken menopoz olması'', ''sigara'', ''yumurtalıkla ilgili ameliyat geçirmiş olmak'' ve ''bazı hormonal ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar'' olarak sıraladı.



Yumurta kalitesinin yaşla birlikte bozulduğunun altını çizen Prof. Dr. Buyru, 37 yaşından itibaren kadının doğurganlığının gözle görülür şekilde azaldığına dikkati çekti.



Prof. Dr. Faruk Buyru, yumurtalık kapasitesi azalan kadınlarda tüp bebek tedavisinin de olumsuz etkilendiğini belirterek, doğurganlığın mümkün olduğunca ertelenmemesi gerektiğini bildirdi.



Prof. Dr. Buyru, yumurtalık kapasitesinin azaldığını gösteren en önemli işaretin de adet aralarının kısalması olduğunu kaydetti.



Kadının yumurtalık kapasitesini arttırabilecek bir tedavinin olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Buyru, uygulanan tedavilerin ancak mevcut yumurta taslaklarının uyarılmasını sağlayacağını bildirdi.



Menopoza yakın dönemde verilecek tedavilerin de ancak kadının düzenli adet görmesini sağladığını vurgulayan Buyru, gebelik açısından bu tedavilerin bir yararı olmadığını belirtti.



(AA)

