Sigara düşük riskini artırıyor

İngiliz araştırmacılar, hamileyken sigara içen kadınların hem kendilerinin hem de bebeklerinin tiroit hormonu işlevinin zarar gördüğünü saptadılar.



Royal Devon ve Exeter Hastanesi'nden Bijay Vaidya ve meslektaşları, hamileliklerinin değişik evrelerindeki (ilk 3 ay ve üçüncü 3 ay) iki grup kadın üzerinde, sigaranın etkisine baktılar.



Vaidya ve ekibi, her iki grup kadında da tiroit hormonu seviyelerinde değişiklikler meydana geldiğini saptadı.



Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, sigara içen kadınların bebeklerinin göbek bağındaki tiroit seviyesine de bakıldı ve tiroiddeki sigara kaynaklı değişimin bebekleri de etkilediği görüldü.



Ancak sigara içtiği halde hamileyken bırakanların tiroit seviyelerinin hiç içmeyenlerinkinden pek farklı olmadığı görüldü.



Tiroit hormonunun iyi işleyişi, hamileliğin sürmesinde anahtar öneme sahip. Hamilelerde tiroit dengesizlikleri metabolizmayı etkiliyor ve bu da düşük, prematüre doğum, düşük kilolu doğum ve bebekte beyin fonksiyonlarının bozuk olması riskini artırıyor.



Hamilelikte sigara içilmesinin düşük kilolu doğum, ani bebek ölümü sendromu, bebekte kalp sorunları ve diğer hastalıklara yol açtığı biliniyor.



(AA)

