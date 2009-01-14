T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sigara düşük riskini artırıyor

İngiliz araştırmacılar, hamileyken sigara içen kadınların hem kendilerinin hem de bebeklerinin tiroit hormonu işlevinin zarar gördüğünü saptadılar.

14 Ocak 2009 02:00

İngiliz araştırmacılar, hamileyken sigara içen kadınların hem kendilerinin hem de bebeklerinin tiroit hormonu işlevinin zarar gördüğünü saptadılar.

Royal Devon ve Exeter Hastanesi'nden Bijay Vaidya ve meslektaşları, hamileliklerinin değişik evrelerindeki (ilk 3 ay ve üçüncü 3 ay) iki grup kadın üzerinde, sigaranın etkisine baktılar.

Vaidya ve ekibi, her iki grup kadında da tiroit hormonu seviyelerinde değişiklikler meydana geldiğini saptadı.

Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, sigara içen kadınların bebeklerinin göbek bağındaki tiroit seviyesine de bakıldı ve tiroiddeki sigara kaynaklı değişimin bebekleri de etkilediği görüldü.

Ancak sigara içtiği halde hamileyken bırakanların tiroit seviyelerinin hiç içmeyenlerinkinden pek farklı olmadığı görüldü.

Tiroit hormonunun iyi işleyişi, hamileliğin sürmesinde anahtar öneme sahip. Hamilelerde tiroit dengesizlikleri metabolizmayı etkiliyor ve bu da düşük, prematüre doğum, düşük kilolu doğum ve bebekte beyin fonksiyonlarının bozuk olması riskini artırıyor.

Hamilelikte sigara içilmesinin düşük kilolu doğum, ani bebek ölümü sendromu, bebekte kalp sorunları ve diğer hastalıklara yol açtığı biliniyor.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24