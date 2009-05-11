Sigara dumanı erkeği daha çabuk etkiliyor

Sigara ve ateş dumanı hatta kızartma yağından çıkan duman bile dolaşımı dakikalar sonra etkiliyor. Erkekler kadınlara kıyasla daha çabuk etkileniyor. Sonuçlar sigara dumanı ve havadaki diğer zararlı maddelerin sanılandan daha tehlikeli olduğunu göstermekte.



Cumhuriyet Bilim Teknik’in haberine göre, Kentucky Üniversitesi bilim insanlarının deneylerinde aralarında sigara içmeyenlerin de bulunduğu kırk sağlıklı kadın ve erkek küçük odalarda çeşitli dumanları solumuşlar. Araştırmacılar daha sonra dumanın solunum, kan basıncı ve nabız üzerindeki etkisini kontrol etmişler. Bilim insanları için özellikle de dumanın kadın ve erkeğin otonom sinir sistemi üzerindeki farklı etkileri sürpriz olmuş.



Nitekim duman, erkeğin solunumunu, kan basıncını ve kalp etkinliğini sadece on dakika sonra (kadına kıyasla çok daha fazla) değiştirmekte. Düşük duman oranında bile böylesine etkiler ortaya çıkabiliyorsa, sigara dumanı ve diğer zararlı maddeler demek ki sandığımızdan daha tehlikeli diyor Joyce McClendon Evans.

