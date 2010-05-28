Sigara doğurganlığı azaltıyor

T24- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Sema Oymak, ''Sigara kadının doğurganlığını azaltır. Gebelik isteyen kadınların yaklaşık yarısında sigara, beklenen gebelik için ortalama bir yıl kadar gecikmeye neden olmaktadır'' dedi.





Yapılan birçok araştırmanın, sigara içen kadınlarda üreme fonksiyonunun olumsuz etkilendiği sonucunu ortaya koyduğunu belirten Oymak, ''Dünya genelinde beş sigara içicisinden birisinin kadın olduğuna" dikkat çekti.





''Bugünkü sigara kullanıcılarının yarısını, gelecekte sigara ile ilişkili bir hastalık nedeniyle kaybedeceklerini çok iyi bilen tütün endüstrisi, yeni kullanıcılar yaratma ihtiyacı içindedir. Bu sebeple tütün endüstrisi kazançlarına kazanç katmak için kadınları hedef seçmiştir'' diyen Oymak, ''Tüm dünyada en sık ikinci ölüm sebebi olan tütün kullanımının, günümüzde her 10 yetişkinden birinin ölümünden de sorumludur'' diye konuştu.





-TÜP BEBEK YÖNTEMİNİ BAŞARISIZ KILIYOR-





Dünya Sağlık Örgütü'nün "Kadın ve Sağlık" raporunda, kadınların erkeklerle aynı sağlık sorunlarını paylaşmasına ve biyolojik nedenlerle daha uzun yaşar görünmelerine rağmen, yaşamlarını genel olarak erkeklere göre çok daha kalitesiz ve sağlıksız sürdürdüklerini ortaya koyduğunu belirten Oymak, şöyle devam etti:





''Sigara içiciliğinin ve nikotin bağımlılığının kadınlardaki etkileri, erkeklere göre çok daha yıkıcı ve yok edicidir. Tütün kullanımı kadınlarda da kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa ve organ hasarına sebep olur, ölümcül sonuçlar doğurur.





Sigara içiciliği, kadının sağlığını ve güzelliğini bozar. Bugüne dek yapılan birçok araştırmada kadınların sigara içmesinin üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkilerinin olduğu gösterilmiştir, yani sigara, kadının doğurganlığını azaltır.''





Sigara içiciliğinin, suni döllenme veya tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemlerini de başarısız kıldığını belirten Oymak, bazı ülkelerde, tüp bebek uygulamalarında sigara içen kişilerin programa alınmadıklarını, gebeyken sigara içen annelerin kanındaki nikotin ve karbonmonoksit gazının plasenta yoluyla anne karnındaki bebeğe kolayca geçtiğini ve bu durumun düşüklere, anne karnında ölümlere yol açtığını bildirdi.





Kadınların sigara içicisi olmasının çocukların çok erken dönemde sigarayla karşılaşmalarına neden olduğunu belirten Oymak, annenin sigara içiyor olması, çocuk ve gençler için sigaraya başlamada etken olduğunu kaydetti. (aa)