Sigara DNA'yı etkiliyor

T24-

sigara

DNA

İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, ABD'deki San Antonio Biomedikal araştırma kuruluşunda görev yapan bilim adamları, 297'si halen sigara kullanıcısı olan 1240 kişinin DNA'sını inceledi.Araştırmada elde edilen veriler, genlere sadece fiziksel olarak değil, fonksiyonel olarak da zarar veren sigaranın gen ifadelerini değiştirdiğini ortaya koydu.Sigara kullananlarda tam 323 gen ifadesinin sigara içmeyenlere göre değişiklik gösterdiğini gözlemleyen bilim adamları, bunların sadece tek tek her bir genin faaliyetinde görülen değişikliklerle sınırlı kalmadığını, sigaranın, tüm bir gen ağını etkilediğini de vurguladı.