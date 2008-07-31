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Sağlık

Sigara diş etini yakıyor

Sigara içeriğinde 50’den fazla insan sağlığına zararlı madde ve partikül içeriyor. Bu maddeler dişleri de öldürüyor.

31 Temmuz 2008 03:00

Sigara içeriğinde 50’den fazla insan sağlığına zararlı madde ve partikül içeriyor. Bu zararlar öncelikle genel sağlığımızı tehdit etmekle birlikte akciğerler, kalp damar hastalıklarına, gırtlak hastalıklarına ve ilerlemiş vakalarda kanser oluşumuna sebep oluyor. Kalp ve kanser hastalığı olan insanlarda sigara içme oranı yüzde 90’dır.

Sigaranın zararlı içeriğinden yola çıkarak;

1- Dişlerde kalıcı renk değişimleri

2- Dişlerin mine dentin ve diş etlerindeki kalıcı zararları ve çürümeye uygun yüzeyler oluşturması

3- Sigaranın aşırı sıcaklığının ve zararlarının diş etlerini yakması ve diş eti çekilmeleri

4- Sigaranın renk değişimi ve tükürük ile birleşmesi sonucunda diş taşları oluşumunda aşırı artış

5- Sigaranın sıcaklığı ve aşırı zehirli maddelerden dolayı dudak, dil, dişetleri, damaklarda ilerleyen vakalarda kanser ve daimi yaraların oluşması

6- Ağızda yapılmış olan dolgu ve porselen yapıların çok kısa ömürlü olması

7- Çay, kahve ve sigaranın birlikte kullanılması hastalığı arttırdığı gibi ciddi ağız kokusundan birey kurtulamaz ve sosyal ilişkileri bozulur.

Sayılabilecek pek çok ağız ve diş zararları tiryakilik olan sigaranın zararları olmakla birlikte, en önemlisi aile ortamında çocuklarımızın pasif içicilik sebebi ile aynı ortamı paylaştıkları için genel sağlığını çok fazla etkilerler. Ağız ve diş sağlığına zararları 3’er aylık kontroller ile takip edilerek bulgular erken değerlendirilip hemen diş ve ağız tedavileri yapılmalıdır.

(32.com.tr)

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