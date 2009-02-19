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Yaşam

Sigara devine büyük ceza

ABD'de, sigara şirketi Philips Morris'in, akciğer kanserinden ölen bir kişinin karısına 8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

19 Şubat 2009 02:00

ABD'nin Florida eyaletinde açılan bir davada jüri, uluslararası sigara şirketi Philips Morris'in, akciğer kanserinden ölen bir kişinin karısına 8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. 

6 kişiden oluşan jüri heyeti 2 gün süren tartışmalardan sonra, 1997'de 55 yaşında kanserden ölen sigara tiryakisi Stuart Hess'in karısı Elaine Hess'e bu tazminatın ödenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Bayan Hess kararın okunmasından sonra yaptığı açıklamada, "bu davanın başından beri parayla değil bazı şeylerin doğru yapılmasıyla ilgili olduğunu" ifade etti. Philip Morris'in avukatı ise kesinlikle temyize gideceklerini bildirdi.

Davacının avukatlarının 130 milyon dolar tazminat talep ettiği davanın, Florida eyaletinde açılan benzer 8 bin dava için bir emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Florida Yüksek Mahkemesi 2006'da, sigara kurbanları için açılan 145 milyar dolarlık toplu tazminat davasını, "her davanın tek başına değerlendirilmesi gerektiğini" gerekçe göstererek reddetmişti.

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