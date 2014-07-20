Sigara devine 23 milyar dolar tazminat cezası

ABD'nin en büyük ikinci sigara üreticisi RJ Reynolds 23 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Şirket, "sigaranın zararlı olduğunu sakladığı" gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı. Rekor tazminat kararına, davayı açan kadın da inanmakta güçlük çekti.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde görülen davada, Amerikan sigara devi RJ Reynolds, sigaranın zararlarını bilinçli bir şekilde sakladığı gerekçesiyle 23.6 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

1996 yılında 36 yaşındaki otobüs şoförü eşini akciğer kanserinden kaybeden Cynthia Robinson, 2006'da Camel, Pall Mall gibi sigara markalarının üreticisi RJ Reynolds hakkında dava açtı.

ABD'nin Florida eyaletindeki davada jüri üyeleri 4 hafta süren tartışma sonucu karar vardı. Jüri üyeleri, nikotinin alışkanlık yarattığı konusunda RJ Reynolds'ın tüketiciyi yeterli derecede bilgilendirmediğini, bu nedenle 23.6 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkemede kararı duyan Cynthia Robinson rekor tazminata inanmakta zorluk çekti.

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Michael Johnson son nefesini verene kadar günde 1 ile 3 paket sigara içiyordu. Johnson'la 6 yıl evli kalan Cynthia Robinson, eşinin bir sigarayı söndürüp diğerini yaktığını belirtiyor.

Mahkeme ayrıca RJ Reynolds'ın, kanserden yaşamını yitiren Michael Johnson'ın dul kalan eşi ve iki çocuğuna 7.3 milyon dolar kişisel tazminat ödemeye mahkum etti. Amerikan sigara devi, Johnson'ın önceki evliliğinden doğan oğluna da 9.9 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

RJ Reynolds, Florida'daki mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğini açıkladı.