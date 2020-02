Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında, hastalar ve doktorlar yürüyüş yaptı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, sigaranın her yıl 110 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, \"Sigara, bu ülkedeki en büyük terördür. Bu terörün bize verdiği zararı kıyaslandığında PKK\'nın katbekat üstünde bir terördür\" dedi.

Manisa\'da Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği iş birliğiyle nefes darlığı, KOAH ve kronik astım rahatsızlığına dikkat çekmek ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan Pulmoner rehabilitasyonun önemini vurgulamak için etkinlik düzenlendi. Sağlık çalışanları ve hastalar, \'Nefes al, hareket et ve yaşadığı fark et\' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı\'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na kadar ellerinde pankartlarla yürüdü. Manisa Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzman Doktor Leyla Arıcı, hareketli yaşamın önemine dikkat çekip, sigaradan uzak durulması çağrısı yaptı.

Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Osman Altıparmak ise astım ve KOAH gibi hastalıkların temelinde sigara kullanımının olduğuna değinerek, hastalığın gençlerde de görülmeye başladığını söyledi. Dr. Altıparmak, \"Her yıl 110 bin insanımız, sigaradan hayatını kaybediyor. Türkiye\'ye her yıl bedeli, 52 milyar liradır. İnsanların hem yaşam kalitesini bozuyor vatandan da 110 bin insanı alıyor. Milli gücümüzü de kaybediyoruz. Sigara içen insanlar, toplumun ekonomik olarak daha fakir olan insanlarıdır. Sigara, toplumu daha da fakirleştiriyor\" diye konuştu.

Sigaranın bir çeşit terör olduğunu savunan Dr. Altıparmak, \"Ben bir doktor olarak, sağlıkçı olarak söylüyorum. Türkiye\'deki en büyük terör sigaradır. Tabi ki şehitlerimiz çok önemli, onlarla kıyaslama yapmıyorum. Ama her yıl 110 bin insanı sigaradan kaybediyoruz. Bu terörün bize verdiği zararı kıyaslandığında PKK\'nın katbekat daha üstünde bir terördür\" dedi.

FOTOĞRAFLI