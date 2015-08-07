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Yaşam

Sigara böreği kızartırken sıçrayan yağ hastanelik etti

Kayseri’de İrfan Necip Gök, marketten aldığı sigara böreğini kızartırken, sıçrayan yağdan kolu yanınca hastanelik oldu

07 Ağustos 2015 20:34

Kayseri'de emlakçılık yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki İrfan Necip Gök, akşam yemeği için bir marketten dondurulmuş sigara böreği aldı. Sigara böreklerini paketinden çıkaran Gök, tavada kızartmaya başladı. Bu sırada tavaya attığı sigara böreğini çatalla çeviren Gök’ün sanki patlama olmuş gibi sıçrayan yağdan kolu yandı.

DHA'da yer alan habere göre, hastaneye başvuran Necip Gök, yanık tedavisi gördü. Olay nedeniyle travma yaşadığını söyleyen Necip Gök, " Ben sigara böreğini daha öncede marketlerden alıp zaman zaman yapıyordum ama ilk defa böyle bir durum oldu. Çatalı batırmamla, patlaması bir oldu. Arkamda annem de vardı. Tavadaki yağ yüzüme, koluma sıçradı. Allah’tan ona sıçramadı, gözüme gelmedi. Yoksa gözümüzü bile kaybedebilirdim. Hemen acile gittik. İkinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğunu söylediler. Hatta yağın iz bırakacağını, kör olma tehlikesi atlattığımı da söylediler. Yani ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Necip Gök, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlatacağını sözlerine ekledi.

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