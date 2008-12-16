Sigara bıraktırma ilacı davranış bozukluğu yapabilir

İlacın ruhsatını elinde bulunduran şirket tarafından "Sayın Sağlık Mesleği Mensubu" başlığıyla yapılan yazılı açıklama, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme amacıyla sağlık kuruluşlarına, Türk Eczacılar Birliği'ne, doktorlara ve eczacılara "Sayın Doktor Mektubu" başlığıyla duyuruldu.Açıklamada, "vareniklin" etkin maddeli Champix adlı ilacın, 24.6.2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığı ve daha sonra piyasaya sunulduğu, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kanada ve Avrupa İlaç Ajansı'na ulaşan pazarlama sonrası bildirimlerde, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıktığı belirtildi.İlacı kullanan hastalarda davranış değişiklikleri, ajitasyon, depresif duygudurum, intihar düşüncesi, intihar eylemi gibi ciddi noropsikiyatrik semptomlar meydana geldiği, doktorların, ilaca başlamadan önce hastalarına hergangi bir psikiyatrik hastalık öykülerinin olup olmadığını sormaları gerektiği vurgulandı.Yazılı açıklamada, ilacın hastaların, araç ve makine kullanım yeteneğini bozabileceği de belirtilerek, ABD'nin Ulusal Havacılık Bürosu'nun ilacın pilot ve hava trafik kontrolleri arasında kullanımını yasakladığı kaydedildi.Firmadan yapılan açıklamada da ilaç için yapılan bilgilendirmenin, reçete ile kullanılan ilacın güvenliğinin tüm sağlık mesleği mensuplarınca bilinmesini sağlamak amacı taşıdığı belirtildi.Firma açıklamasında, yetişkinlerde sigara bırakmaya yönelik önemli bir tedavi seçeneği sunan ve sigara bıraktırmak için özel olarak geliştirilen ve ilk defa Ağustos 2006'da ABD'de tıbbın hizmetine sunulan ilacın, halen dünyada resmi tıp otoritelerince sigarayı bıraktırma tedavisinde en etkin yöntemlerden biri olarak kabul edilmekte ve kullanılmakta olduğu belirtildi.