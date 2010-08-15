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Yaşam

Sigara bırakana altın hediye ediyor

Kahramanmaraşlı iş adamı Ali Rıza Kısakürek, 8 yıldan bu yana sigarayı bırakan personeline altın ve takım elbise hediye ediyor.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- Kahramanmara-Adana karayolu üzerinde Piserro markasıyla takım elbise ve gömlek üretimi yapan firmanın sahibi Ali Rıza Kısakürek, 8 yıldan bu yana sigara ile mücadele ediyor. Bu kapsamda sigarayı bırakan personeline altın ve takım elbise ediyor.
        

Gençlik yıllarında bir süre sigara içtiğini anlatan Kısakürek, “10 yıla yakın sigara tiryakiliğim oldu. Tabi o zamanlar gençtik ve sigaranın zararları ile ilgili çok bilgi sahibi değildim. Bir gün sigarayı ağızlıkla içmiştim ve sigaranın zehrini orada görünce tuhaf oldum. O anda sigarayı bırakmaya karar verdim” dedi.


45 yıllık konfeksiyoncu olduğunu hatırlatan Kısakürek, 8 yıl önce kendi fabrikasında sigara ile mücadeleye başladığını ve geldiği noktada önemli bir başarı elde ettiğini ifade etti. Fabrikada 600 kişinin çalıştığını aktaran Kısakürek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikada kesinlikle sigara içilmeyeceğini çalışanlarıma anlattım. Ama bunu yaparken sert biçimde yapmadım. Sigaranın zararlı bir şey olduğunu ve içilmemesi gerektiğine vurgu yaptım. Sonra sigarayı bırakan personelime çeşitli hediyeler vermeye başladım. Örneğin son paketini ve çakmağını getiren personele önce altın sonra takım elbise hediye ettim. Bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü ilk başta personelimin neredeyse yarısı sigara tiryakisiydi.  Ama şimdi bu rakam yüzde 5’lere kadar düştü.”

      
Fabrika içerisinde sigara ile ilgili sembolik bir köşe yaptırdığını dile getiren Kısakürek, son sigarasını getiren personelin çakmak ve sigaralarını da bu köşede sergilediklerini kaydetti.

        
Bu arada iş başvurusunda bulunanlara “sigara içiyor musunuz?” şeklinde soru sorduklarını belirten Kısakürek, “Eğer kişi ’evet’ yanıtını veriyorsa ’sigarayı bırakır mısınız?’ sorusunu soruyoruz. Eğer ’bırakmam’ diyorsa, kesinlikle işe almıyoruz. Ama sigarayı bırakmayı düşündüğünü söylerse işe alıyoruz” şeklinde konuştu.

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