Sigara belinizi bükmesin

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferda Özdemir, sigara içenlerde, içmeyenlere göre bel ağrısının daha fazla görüldüğünü bildirdi.



Prof. Dr. Özdemir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce, Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen haftalık toplantıda yaptığı açıklamada, sigaranın içindeki maddelerin bel ve omur çevresindeki kasları, kolajen yapısında bozulmalara neden olarak güçsüzleştirdiğini, bunun da bel ağrısına neden olduğunu belirtti.



Bel ağrısının birçok nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, en yaygın sebebinin ise kas ve iskelet sistemi kaynaklı olduğunu kaydetti.



Travma, tümör, enfeksiyon, doğumsal bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, kas, sinir kaynaklı ve psikojenik rahatsızlıkların da bel ağrısına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, prostat, mesane, bağırsak gibi iç organ hastalıklarının da bel ağrısı şeklinde hissedilebildiğini bildirdi.



Mutsuz iş ve ev hayatı da belimizi ağrıtıyor



Bel rahatsızlıklarının birçoğunun iş yerinde geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Ferda Özdemir, "Mutsuz iş ortamı, işten memnuniyetsizlik, monoton iş ve aile hayatındaki sorunlar da bel ağrısına neden oluyor" dedi.



Ağır yük kaldırma, dönme, burkulma veya öne yana eğilme gibi durumlarda omurgayı zorlayan kuvvetlerin özellikle belin alt bölgesinde yoğunlaştığını bildiren Prof. Dr. Özdemir, şunları kaydetti:



"Bel ağrısının çoğu basit, kendi bakım yöntemleriyle bir kaç haftada sona erer. Omurganın bazı özel hastalıkları cerrahi girişim gerektirmesine rağmen birçok bel ağrısı kısa süreli istirahat, çeşitli ilaçlar, egzersizler, fizik tedavi uygulamaları ve koruyucu önlemlerle tedavi edilir. Eğer ağrı çok şiddetliyse ya da bir kaç haftadan uzun sürerse mutlaka doktora gidilmelidir. Bel ağrısını önlemede bel ve karına yönelik egzersizler önemlidir. Bel ve karın adalelerini güçlendirici ve bel adalelerini gerici egzersizler yapılmalıdır. Bel ağrısı için yüzme en iyi aerobiktir."



Sigara içenlerde, içmeyenlere göre bel ağrısının daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ferda Özdemir, "Sigaranın içindeki maddeler, bel ve omur çevresindeki kasların kolajen yapısında bozulmalara neden olur. Zamanla kaslar güçsüzleşir. Bu da bel ağrısına neden olur" dedi.



(AA)

