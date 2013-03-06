Sigara, alzheimer riskini artırıyor

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, sigara dumanı Alzheimer riskini artırıyor. Araştırmada fareler kullanılmasına rağmen, bulgular insanların sigarayı bırakmasına yol açacak başka bir sebep olarak görülüyor.

Uzun yıllar yaşayan insanlarda sinir dokusunun zarar görmesiyle birlikte merkezi sinir sistemini bozuluyor ve bu durum hafıza kaybına yol açmanın yanısıra hareket kabiliyetini de büyük ölçüde sınırlıyor. Son yapılan araştırmaya göre, sigara içmek alzheimer başlaması sürecini hızlandırıyor.



amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde nöroloji profesörü Claudio Soto, genetiği değiştirilmiş farelerle yaptığı araştırmada, bir grubu yoğun sigara dumanına tabi tutarken, diğer grubu ise hafif sigara dumanı altında tuttu. Sonuçlar, hiçbir şekilde sigara dumanına maruz bırakılmayan farelerin bulgularıyla karşılaştırıldı.

Soto, “Sigara dumanını soluyan hayvanların beyinlerinde çok daha ciddi bir şekilde Alzheimer hastalığının erken belirtileri görüldü” şeklinde konuşurken ileriki çalışmalarında, daha yüksek dozda sigara dumanının hayvanlar üzerindeki etkisini araştıracağını belirtti.

Araştırmacılar, farelerin beyninde görülen belirtilerin, Alzheimer hastalarına yapılan otopsilerde görülenlere benzediğini söyledi.

Soto, Alzheimer’ın geniş alanlara yayılmamış bir hastalık olduğunu ve belli bir genetik bozukluktan kaynaklanmadığını kaydetti. Yaşlılık ve sigara dumanı gibi olumsuz çevresel faktörler de riski arttırıyor. Soto, bu sebeple, sigarayı bırakanların, sinir dokusunun bozulmasını engelleme ihtimallerini arttırdığını vurguluyor.