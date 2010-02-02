T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sigara ağzında patladı

Sigarası ağzında patlayan adam yüz ve ağzından yaralandı.

02 Şubat 2010 02:00

 T24- Endonezya'da bir adam, motorsikletle giderken bir sigara yakınca sigarası patladı. Adam yüz ve ağzından yaralandı, altı dişini kaybetti.




Endonezya'da bir adam, içtiği sigaranın belirlenemeyen bir nedenle patlaması yüzünden ağzından yaralandı ve altı dişini kaybetti.


Andi Susanto adlı güvenlik görevlisi, Cakarta yakınlarında motosikletiyle giderken yaktığı sigaranın bilinmeyen bir nedenle aniden patlaması üzerine ağzından yaralandığını ve kaskının hasar gördüğünü anlattı.


Cerrahi müdahale yapılan ve hasar gören dişleri çekilen Andi Susanto, Endonezyalı sigara üreticisi şirketin özür dileyerek tüm tedavi masraflarını ödemeyi kabul ettiğini, şirketten şikayetçi olmayacağını belirtti.


Sigaranın içeriğini inceleten polisin olayla ilgili soruşturma açtığı kaydedildi.

Andi Susanto'nun bu olayın ardından sigarayı bırakma kararı aldığı da bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24