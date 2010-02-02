Sigara ağzında patladı

T24- Endonezya'da bir adam, motorsikletle giderken bir sigara yakınca sigarası patladı. Adam yüz ve ağzından yaralandı, altı dişini kaybetti.







Endonezya'da bir adam, içtiği sigaranın belirlenemeyen bir nedenle patlaması yüzünden ağzından yaralandı ve altı dişini kaybetti.



Andi Susanto adlı güvenlik görevlisi, Cakarta yakınlarında motosikletiyle giderken yaktığı sigaranın bilinmeyen bir nedenle aniden patlaması üzerine ağzından yaralandığını ve kaskının hasar gördüğünü anlattı.



Cerrahi müdahale yapılan ve hasar gören dişleri çekilen Andi Susanto, Endonezyalı sigara üreticisi şirketin özür dileyerek tüm tedavi masraflarını ödemeyi kabul ettiğini, şirketten şikayetçi olmayacağını belirtti.



Sigaranın içeriğini inceleten polisin olayla ilgili soruşturma açtığı kaydedildi.

Andi Susanto'nun bu olayın ardından sigarayı bırakma kararı aldığı da bildirildi.