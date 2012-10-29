T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Sigara 21'inci yüzyılda 1 milyar can alacak'

Dünyaca ünlü 100 kanser uzmanını bir araya getiren forumda hükümetlerin küresel tütün endüstrisini durdurmak için daha fazla çaba harcaması istendi

29 Ekim 2012 12:37

Amerikan Kanserle Mücadele Derneği Başkanı John Seffrin, sigaranın 21'inci yüzyılda 1 milyar can alacağı uyarısını yaptı.
 
Independent gazetesi, İsviçre'nin Lugano kasabasında düzenlenen bir kanserle mücadele konferansıyla ilgili haberinde "Sigara bu yüzyılda dünya genelinde bir milyar kişiyi öldürecek" diyor.

Aslında bu uyarı Amerikan Kanserle Mücadele Derneği Başkanı John Seffrin'e ait. Gazeteye göre dünyaca ünlü 100 kanser uzmanını bir araya getiren forumda hükümetlerin küresel tütün endüstrisini durdurmak için daha fazla çaba harcaması istendi.

Bunu sağlamak için atılması önerilen adımlar arasında sigara fiyatlarının büyük oranda artırılması, tütün reklamlarının yasaklanması ve çok uluslu tütün şirketlerinin kazançlarının ağır bir şekilde vergilendirilmesi de var.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

sigara1 milyarinsansağlıkölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24