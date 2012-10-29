'Sigara 21'inci yüzyılda 1 milyar can alacak'

Amerikan Kanserle Mücadele Derneği Başkanı John Seffrin, sigaranın 21'inci yüzyılda 1 milyar can alacağı uyarısını yaptı.



Independent gazetesi, İsviçre'nin Lugano kasabasında düzenlenen bir kanserle mücadele konferansıyla ilgili haberinde "Sigara bu yüzyılda dünya genelinde bir milyar kişiyi öldürecek" diyor.

Aslında bu uyarı Amerikan Kanserle Mücadele Derneği Başkanı John Seffrin'e ait. Gazeteye göre dünyaca ünlü 100 kanser uzmanını bir araya getiren forumda hükümetlerin küresel tütün endüstrisini durdurmak için daha fazla çaba harcaması istendi.

Bunu sağlamak için atılması önerilen adımlar arasında sigara fiyatlarının büyük oranda artırılması, tütün reklamlarının yasaklanması ve çok uluslu tütün şirketlerinin kazançlarının ağır bir şekilde vergilendirilmesi de var.

BBCTürkçe