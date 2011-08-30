Şifreyi 'termal'le okudular





T24- Bankamatiklerde işlem yaparken aman dikkat! Çünkü şifreyi okumanın çok kolay bir yolu bulundu.









Hürriyet'in haberine göre, Kaliforniya Üniversitesinden üç araştırmacı, termal kameralar yoluyla banka ATM'lerinde yazdığımız şifrelerin okunabildiğini ortaya çıkardı. Rapora göre, şifremizi girerek düğmeye bastığımızda, parmağımız düğmeyi ısıtıyor ve bu ısı bir süre düğme üzerinde kalıyor. Dolayısıyla makineden uzaklaştıktan sonra bir termal kamera yoluyla girilen şifre açığa çıkarılabiliyor.





Araştırmacılara göre bu yöntem, daha önceki şifre algılama yöntemlerinden çok daha kolay. Tek sorun ise hacker'ın basılan 4 rakamın sıralamasını bilmemesi. Ancak rapora göre bu da büyük bir sorun değil, zira ihtimal sayısının 10.000'den 24'e düşmüş oluyor. Bunun yanında soğuma seviyesi, hangi tuşların önce basıldığını ortaya çıkarabilir.





Araştırmacılar, üreticilere daha az basınç gerektiren düğmeler kullanmasını öneriyor. Bunun yanında plastik maddelerin sıcaklığı daha uzun koruduğu söyleniyor; bu nedenle metal tuşlar öneriliyor.