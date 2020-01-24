'Şifreli' sınava girenlerden, eski ÖSYM Başkanı Demir’in yargılandığı davaya müdahil olma başvurusu

2011 yılında YGS’ye girmiş olan Murat Yıldırım, ÖSYM eski başkanı Ali Demir ve görevlilerin yargılandığı davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Halkevleri Hukuk Dairesi’nin hazırladığı dilekçe örneğini paylaşan Yıldırım, 2010-2015 arasında soruları çalınan, sızdırılan sınavlara girmiş olan herkesi başvuru yaparak davaya katılmaya çağırdı. Yıldırım, davanın yalnız şu anki “şüphelilerle” sınırlı kalmaması, o dönem Ali Demir’in arkasında durarak yüz binlerce liselinin hayatı ile oynayan tüm sorumluların yargılanacağı biçimde genişletilmesi ve gasp edilen haklarının geri verilmesi, şifreleri kullanarak haksız konum elde edenlerin açıklanması için bu davanın takipçisi olacağını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, “FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açmıştı. 2010-2015 yıllarında düzenlenen sınavlarda soruların sızdırıldığı söylenen iddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

'Geleceği çalınan' tüm insanları davaya müdahil olmaya çağırdı



2011 yılında YGS’ye girmiş olan Murat Yıldırım, bugün (24 Ocak 2020) davaya müdahil olmak üzere başvurdu. Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere başvuru dilekçesi veren Yıldırım, kendisi ile birlikte sınav sorularının sızdırılması ile 'geleceği çalınan' tüm insanları davaya müdahil olmaya çağırdı. Yıldırım, dilekçe örneğine kendisine ulaşarak ya da Halkevleri Hukuk Dairesi ile iletişime geçerek ulaşılabileceğini söyledi.

"Milyonlarca gencin hayatı ile oynayanlar bugün hala bu ülkede karar verici koltuklarda oturuyor"



Murat Yıldırım, başvuruyu yaptıktan sonra Adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “2011 yılında YGS’ye giren ve geleceği çalınan yüz binlerce liseliden biri bendim. AKP-Cemaat ittifakı döneminin bu büyük hırsızlığından zarar gören yüz binlerce liseliden biri bendim. Davaya müdahil olmak istiyorum çünkü yalnız Ali Demir’in değil onu atayan, şifre skandalı patladığında arkasında duran, soruşturma izni dahi vermeyen herkesin yargılanmasını istiyorum. Bu ülkede milyonlarca gencin hayatı ile oynayanlar bugün hala bu ülkede karar verici koltuklarda oturuyor. Hesap vermelerini istiyorum. Davaya müdahil olmak istiyorum çünkü, benim gibi yüz binlerce genç insanın gasp edilen hakları ne olacak diye sormak istiyorum. Müdahil olmak istiyorum, çünkü “şifreleri” elde edenler ve bu şekilde sınava girenler kimlerdi, kimlerin yakınlarıydı, şimdi neredeler bunu öğrenmek istiyorum. Davaya müdahil olmak istiyorum çünkü bir daha bu ülkede gençlerin geleceği çalınmasın istiyorum” dedi.



Murat Yıldırım, o dönem lisedeki arkadaşları ile birlikte sokağa çıktıklarını haklarını aramak istediklerini karşılarında okullarda soruşturma tehdidi ile çıkıldığını, birçok liselinin soruşturulduğunu, gözaltına alındığını, ceza aldığını vurguladı.

“Biz liseliler sokakta hakkımızı aramaya çalışırken ÖSYM Başkanı, 'şifreleme söz konusu değil' dedi"



Yıldırım, “Biz liseliler sokakta hakkımızı aramaya çalışırken ÖSYM başkanı Ali Demir “herhangi bir şifreleme söz konusu değildir” dedi. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan “bu sınav tarihte yapılan en ciddi, en güvenli sınavdır” diyerek yapılan açıklamaların tatmin edici olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül “Başkandan aldığım bilgiler beni tatmin etti. Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava hazırlamaları gerekir” diyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan ise “Taksimde bin kişiyi 2 bin kişiyi yürütmek problem değil, biz de onların karşısına beş bin 10 bin genci koyarız" diyerek sokağa çıkan bizleri tehdit ederek YGS’yi ve Ali Demir’i savunmuştu” diyerek o dönem Ali Demir’in arkasında duranların, kendilerini tehdit edenlerin de hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"AKP iktidarı kendisini Ali Demir ve onun gibiler üzerinden aklayamaz"



YGS şifre skandalı yüzünden bunalıma girerek yaşamını yitiren İsmail Paslanmaz’ı unutmadıklarını ifade eden Murat Yıldırım



“Şimdi Ali Demir tutuklu ve FETÖ’ye üyelikten hapis cezasıyla yargılanıyor. Yaşanan bütün haksızlıklar, hırsızlıkların sorumlusu olarak gösteriliyor. AKP-Cemaat ittifakı sürse idi bugün Ali Demir yargılanmayacaktı. Evet doğrudur da Ali Demir suçludur ve cezalandırılmalıdır. Ama ülkemizi yöneten AKP iktidarı kendisini Ali Demir ve onun gibiler üzerinden aklayamaz. Bütün bu suçların, geleceğimizin gasp edilmesinin suç ortağısınız. Geleceğimizi çalanlar, suç ortakları da yargılansın. Biz bu davaya müdahil olacağız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Çağrımız geleceği çalınan bütün arkadaşlarımızadır. Gelin hakkımızı beraber savunalım.” dedi.



Murat Yıldırım’a eşlik eden Avukat Yeşinil Yeşilyurt da bir açıklama yaparak



"Ankara Ağır Ceza’da görülen davada Ali Demir ve diğer şüphelilerin yargılandığı davada büyük bir eksik var o da asıl olarak bahsedilen yıllarda sınavlara girmiş ve mağdur olmuş on binlerce öğrenci. Çağrımız bu yönde. Bu sınavlarda mağdur olan, girebileceği bölümlere yerleşemeyen tüm öğrencilerin davaya müdahil olma hakkı vardır. Dava Katılma talebi dilekçesi Halkevleri Derneği internet sitesinden alınabilir. Yapılacak şey çok kolay başvuru yapmak isteyenler dilekçe örneğini sınava giriş ya da sonuç belgesini ve kimlik fotokopisini alarak bulundukları kentteki Adliye’ye başvuru yapacak.” dedi.