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Yaşam

Şifreli küfüre iki yıl hapis istendi

Esnaf, dekonttaki açıklama kısmına "NRCNSNNMNKYMMTHTSNBRRSPCCĞSN" yazmıştı

03 Kasım 2016 13:12

Aidatını ödemeyen esnafa icra davası açıldı. Parayı banka ile hesaba yatıran esnaf dekonttaki açıklama kısmına sessiz harflerle, “NRCNSNNMNKYMMTHTSNBRRSPCCĞSN” yazınca hakkında 2 yıl hapis cezası istendi.

Posta'da yer alan habere göre; İstanbul Okmeydanı’ndaki işhanı Perpa’da dükkanı olan Kemal K. aidatını ödemedi. Perpa Başkanı Mithat Y. de, avukat Nurcan C.’ye icra davası açtırdı. Kemal K. banka havalesiyle parayı yolladı. Dekontun açıklama kısmına sesli harfleri kullanmadan şunları yazdı:

"NRCNSNNMNKYMMTHTSNBRRSPCCĞSN"

Mithat Y. ve Nurcan C. “Dekontun açıklama kısmında bize küfür edildi” diyerek dava açtı. Savcı Kemal K.’nın 2 yıl hapsini istedi

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Şifreli küfür

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