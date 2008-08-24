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Politika

Şifre: Fatih'in çocukları

Vakit gazetesinin tepki çeken çengel bulmacasının şifresinde bu hafta Necmettin Erbakan'ın affedilmesine övgü vardı.

24 Ağustos 2008 03:00

Anadolu’da Vakit gazetesinin daha önce tepki çeken çengel bulmacasında bu hafta övgü vardı.

Vakit'in mesaj kaygılı bulmacasının bu haftaki konukları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Necmettin Erbakan oldu.

Gül tarafından affedilen Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın ilk cuma namazında eski öğrencileri ile buzları eriten sözleri Vakit’i de sevindirdi. Erbakan’ın “Onlar sizi affetti, siz onları affettiniz mi?” sorusuna verdiği “Onlar her zaman bizim kardeşimiz. Kardeşimiz, talebemiz ve evlatlarımız” yanıtı, Gül, Erdoğan ve Erbakan’ı aynı bulmacada buluşturdu.

Vakit gazetesinin dünkü sayısında yer alan haftalık bulmacada Gül ile Erdoğan’ın bir arada fotoğrafı ve Erbakan Hoca’nın bir fotoğrafı yer aldı. Haftalık bulmacanın şifre sözcüğü ise “Fatih’in çocukları” oldu.

Tepki çeken şifreler

Vakit gazetesi daha önce de bulmacadaki şifreleriyle tepki çekmişti. Generalli bulmacasının şifresi: Siz Kral Değilsiniz olan Vakit, ABD Başkonsolosluğu önünde şehit düşen 3 polisin resmini koyduğu bulmacanın şifresi ise “Gavurlar için değer miydi?” büyük tepki çekmişti.

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