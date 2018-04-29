Sifonun çekmeyince yakalanan hırsız

ABD'nin California eyaletinde bir hırsızlık zanlısı, soymak için girdiği evde tuvaletin sifonunu çekmeyi unutunca yakayı ele verdi.

Los Angeles şehrinin dışında yer alan Thousand Oaks'taki bir evin tuvaletindeki örnek ile Andrew Jensen adındaki zanlının DNA'sı FBI'ın veritabanında bulundu.

42 yaşındaki zanlı, olayın gerçekleştiği Ekim 2016 tarihinden neredeyse bir yıl sonra 28 Temmuz'da gözaltına alındı.

Polis, genel olarak suç mahallinden her türlü delili topladıklarını söylüyor.

Ventura County'den detektif Tim Lohman, 'zanlının tuvaletini yaptığını ve sifonu çekmediğini' söyleyerek BBC'ye şu açıklamada bulundu:

"Çoğu insan DNA'nın sadece saç ya da tükürükten bulunmadığını ya bilmiyor ya da öyle varsayıyor.

"Arkada bırakılan her türlü delile bakıyoruz.

"İçilmiş bir sigara ya da içecek tenekesi de olsa analiz ediyoruz."

Kefaleti 70 bin dolar olarak belirlenen Jensen, halen gözaltında tutuluyor.