Sifonu çekmekte zorlandı, su deposunun yılanlarla dolu olduğunu gördü!

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Avustralya'da tuvaletinin sifonunu çekmekte zorlanan bir kadın, su deposunun içinin yılanlarla dolu olduğunu fark etti.

Kuzey Queensland'de bir tarlada yaşayan 25 yaşındaki Sofie Pearson, yerel basına yaptığı açıklamalarda geçen pazar günü sifonu çekmeye çalıştığını, ancak düğmeye çok sert basması gerektiğini ifade etti. Durumun kafasını karıştırdığını ifade eden Pearson, "Bu yüzden üst bölümü çıkarıp sorun ne diye bakmaya karar verdim" dedi.

Pearson, su deposunun içinde dört yılan olduğunu gördü. En uzunlarının 1 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Yılanların zehirsiz olduğu bildirildi.

25 yaşındaki kadın, yılanların fotoğraflarını çektikten sonra bir arkadaşından yardım istediğini, onun da yılanları çıkarıp yakınlardaki bir şeker tarlasına bıraktığını ifade etti.