Sifon sesi çıkaran tuvalet üretildi



Özellikle kadınlar düşünülerek yapılan ve diğer sesleri bastırıp sifon sesi çıkaran tuvaletler yapıldı.



Bıraktıkları izlenimi çok önemseyen ve tuvalette başkaları tarafından “fark edilmekten” hiç hoşlanmayan Japon kadınlarının yardımına “diğer sesleri bastıran sifon sesi” yetişti. Japon tuvalet şirketi Toto ve tuvalet uzmanı Takara Tomy’nin, Japon kadınlarının kaygılarını gidermek üzere geliştirdiği küçük elektronik cihaz, sifonun sesinin aynısını çıkarıyor ve duyulması istenmeyen seslerin gizlenmesini sağlıyor.



2 modeli bulunan 8,5 cm x 5,5 x 1,5 ebadında, duvara asılabilen pembe ağırlıklı cihaz Japonya’da kasım sonunda 1499 yenden (yaklaşık 23 TL) satışa sunulacak.

Toto’nun araştırmasına göre, “yüzlerinin kızarmaması için” kadınlar tuvalette birçok kez sifonu çekiyor ya da gürültü yapmak için “kilometrelerce” tuvalet kağıdı kullanıyor. Dolayısıyla “gürültüyle konfor sağlayan” bu çevreci cihaz, su tasarrufu da sağlıyor, çünkü bir kadının ortalama 2,5 kez sifonu çekmesi fazladan 15 litre su israfına neden oluyor.

