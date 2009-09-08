T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sifon sesi çıkaran tuvalet üretildi

Özellikle kadınlar düşünülerek yapılan ve diğer sesleri bastırıp sifon sesi çıkaran tuvaletler yapıldı.

08 Eylül 2009 03:00


Özellikle kadınlar düşünülerek yapılan ve diğer sesleri bastırıp sifon sesi çıkaran tuvaletler yapıldı.

Bıraktıkları izlenimi çok önemseyen ve tuvalette başkaları tarafından “fark edilmekten” hiç hoşlanmayan Japon kadınlarının yardımına “diğer sesleri bastıran sifon sesi” yetişti.  Japon tuvalet şirketi Toto ve tuvalet uzmanı Takara Tomy’nin, Japon kadınlarının kaygılarını gidermek üzere geliştirdiği küçük elektronik cihaz, sifonun sesinin aynısını çıkarıyor ve duyulması istenmeyen seslerin gizlenmesini sağlıyor.

2 modeli bulunan 8,5 cm x 5,5 x 1,5 ebadında, duvara asılabilen pembe ağırlıklı cihaz Japonya’da kasım sonunda 1499 yenden (yaklaşık 23 TL) satışa sunulacak.
Toto’nun araştırmasına göre, “yüzlerinin kızarmaması için” kadınlar tuvalette birçok kez sifonu çekiyor ya da gürültü yapmak için “kilometrelerce” tuvalet kağıdı kullanıyor. Dolayısıyla “gürültüyle konfor sağlayan” bu çevreci cihaz, su tasarrufu da sağlıyor, çünkü bir kadının ortalama 2,5 kez sifonu çekmesi fazladan 15 litre su israfına neden oluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24