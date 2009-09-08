Sifon sesi çıkaran tuvalet üretildi

Özellikle kadınlar düşünülerek yapılan ve diğer sesleri bastırıp sifon sesi çıkaran tuvaletler yapıldı.
Bıraktıkları izlenimi çok önemseyen ve tuvalette başkaları tarafından
“fark edilmekten” hiç hoşlanmayan Japon kadınlarının yardımına “diğer
sesleri bastıran sifon sesi” yetişti. Japon tuvalet şirketi Toto ve
tuvalet uzmanı Takara Tomy’nin, Japon kadınlarının kaygılarını gidermek
üzere geliştirdiği küçük elektronik cihaz, sifonun sesinin aynısını
çıkarıyor ve duyulması istenmeyen seslerin gizlenmesini sağlıyor.
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modeli bulunan 8,5 cm x 5,5 x 1,5 ebadında, duvara asılabilen pembe
ağırlıklı cihaz Japonya’da kasım sonunda 1499 yenden (yaklaşık 23 TL)
satışa sunulacak.
Toto’nun araştırmasına göre, “yüzlerinin
kızarmaması için” kadınlar tuvalette birçok kez sifonu çekiyor ya da
gürültü yapmak için “kilometrelerce” tuvalet kağıdı kullanıyor.
Dolayısıyla “gürültüyle konfor sağlayan” bu çevreci cihaz, su tasarrufu
da sağlıyor, çünkü bir kadının ortalama 2,5 kez sifonu çekmesi fazladan
15 litre su israfına neden oluyor.