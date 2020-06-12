"Sıfırıncı hasta yok": Koronavirüs Britanya'ya en az 1300 defa girdi

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Britanya'da yapılan bir araştırmada, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkeye tek bir hasta kişinin gelmesiyle yayılmadığını, salgının ortaya çıktığı dönemde giriş yapan en az 1300 kişiyle salgının ülkeye girdiği saptandı. Araştırmanın bulguları, hükûmetin Koronavirüs önlemleri almakta geciktiğine dair eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Guardian'ın aktardığı haberine göre, Covid-19 Genom Bilimi Britanya Konsorsiyumu bir araştırma yaparak virüsün Britanya'daki genetik kod dizilimini inceledi. Bulgulara göre, Koronavirüs'ün Britanya'ya girişi diğer Avrupa ülkelerinde vakaların artmaya başladığı döneme, Mart ayının ortalarına denk geliyor. Bu sırada hükûmetin seyahat yasakları uygulamaması, binden fazla insan Covid-19'a yakalandığı halde Britanya'ya girmesine neden oldu.

Çalışmada ayrıca, salgının başladığı Çin'den çok az sayıda vakanın Britanya'ya geldiği, vakaların büyük çoğunluğunu İspanya, Fransa ve İtalya'dan ülkeye girenlerin taşıdığı kaydedildi. Virüsün ülkeye tek bir ilk yayan kişiyle girmediği, en az 1356 kez girdiği ve giriş yapan her bir vakayla yayılmasını sürdürdüğü belirlendi.

Virüsün giriş hızı 15 Mart civarında zirve yaptı ve tahminlere göre vakaların yüzde 34'ü İspanya'dan, yüzde 14'ü Fransa'dan, yüzde 14'ü İtalya'dan girerken, yüzde 0,1'den azı doğrudan Çin'den geldi. Uzmanlar Mart ayı ortasında Britanya'ya seyahatlerin hala önemli düzeyde olduğunu ve diğer ülkelerdeki yüksek aktif vaka sayısıyla aynı döneme denk geldiğini vurguladı.

Hükûmetin, 17 Mart'tan itibaren gerekli olmayan ülke dışı seyahatlerden kaçınılması ve 23 Mart'taki ülke dışındaki İngilizlerin ülkeye dönmesi tavsiyesinden sonra, seyahatlerde keskin bir düşüş oldu ve ülkeye giren vaka sayısı azaldı.

Britanya'da 41 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 291 binden fazla kişide Covid-19 tespit edildi.