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Yaşam

Sıfır kilometreler yarı fiyatına

Finans krizi ABD'deki araba satışlarını bitirdi. Devasal indirimlerle satıcılar karşılık veriyor. Ancak SUV ve Pickuplar yarı fiyatına bile satılmıyor

24 Ekim 2008 03:00

El Paso'nun sonbahar günleri mükemmeldir. Gök masmavi, basıcı yaz sıcakları geçmiş... tam araba alacak hava. Ama yerel Chrysler satıcısı Viva'da cumartesi günü bile, ki geleneksel araba alma günüdür, in cin top oynuyor.
"Bu işi yaptım yapalı en zor zaman" diyor Viva'nın satış müdürü Joe Contreras. "Ki ben on iki yıldır bu işi yapıyorum, eskiden haftada 100 araba satardık. Şimdi ayda en fazla 10 satıyoruz" diye ekliyor.

Viva'nın devasal satış alanında bir dev bir devin yanında durup güneşte parlıyor. bir düzine satıcı gölgeye yaslanmış müşteri bekliyor. Gelen giden yok. Dodge Ram 1500 yada Dodge Durango gibi büyük SUV ve Pickuplarla ilgilenen yok.

Bu nedenle, Amerika'nın her bir yanında olduğu gibi, Viva da liste fiyatı olan 32.000 dolardan dan fiyatı 16.000 dolara düşürmek zorunda kalmış. "yinede almaya yeltenen yok" diye sitem ediyor Joe Contreras. Ayrıca Müşteriye yüzde 20 lik pazarlık payı da tanıyorlar.

Eylül ayında sıfır kilometre satışlarında geçen yıla göre yüzde 27'lik bir düşme var. SUV ve Pickuplarda bu oran hatta yüzde 80.

Ekonomik krizdan kormayıp da almak istyenler ise neredeyse aşılmaz banka teminat istekleri ve şartnameleri karşısında pes ediyor.

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