'Sıfır hata'lı insana bir adım kala

Amerikalı bilimadamları, anne ve babadan çocuklarına geçen genetik hastalıkların önünü almayı başardı. Bilim adamları, annenin yumurtasındaki bazı genetik hastalıkları silerek bu rahatsızlıklardan arındırılmış maymun dünyaya getirdiler.



Tekniğin ileride insanlarda da uygulanması için çalışmalar başlatıldı. Anneden bebeğe aktarılan DNA insanda yaklaşık 150’den fazla hastalığa neden olabiliyor. Bu anne genetiği kontrol altına alındığında, Parkinson, diyabet, kanser gibi birçok hastalık dahil insanların da bu 150 hastalığa yakalanmasının önüne geçilebilecek.

Uzmanlar bunu şöyle başardı: Döllenmeden önce, annenin yumurtasında, “hatalı” genler ayıklandı. Daha sonra bunun yerine, donör anneden alınan “hatasız” genler yerleştirildi. Oregon Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, İngiltere ve Amerika’da “etik” tartışması çıkardı. Çünkü bu şekilde dünyaya gelen yavru maymun, 1 baba ve 2 annenin kalıtsal özelliklerini taşıdığı için 3 ebeveynli oldu.

ABD’deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Şukret Mitalipov ve ekibi, dişi maymunların yumurta hücresindeki mitokondriyal DNA’yı (sadece anneden bebeğe nakledilen kod dizisi) değiştirmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. 3 anne maymundan “sağlıklı DNA’ya” sahip 4 yavru dünyaya geldi. Nature dergisinde yayımlanan makalede, mitokondriyal DNA mutasyonlarının anneden çocuğa geçmesinin engellenebildiğini gösterdiklerini belirten araştırmacılar, bu yöntemin insanlardaki sonucu anlamak için klinik araştırmaların gerekli olduğunu vurguladılar.