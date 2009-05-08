‘Sıfır Dediğimde’ filmine ABD’den iki ödül

Yönetmen Gökhan Yorgancıgil’in filmi ‘Sıfır Dediğimde’, ABD’nin en köklü festivallerinden biri olan Worldfest Houston Film Festivali’nde, iki ayrı kategoride Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.



Oktay Kaynarca, Hazım Körmükçü, Görkem Yeltan, Damla Tokel, Özge Özder ve Semih Sergen’nin başrollerini paylaştığı, Gökhan Yorgancıgil’in yazıp yönettiği "Sıfır Dediğimde" filmi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bu yıl 42’ncisi düzenlenen Worldfest Houston Film Festivali’ne katıldı. Festivale başvuran 4 bin 500 film arasından yarışma bölümüne alınan 59 film içinde yer alan ve Türkiye’yi temsil etme fırsatını edinen film, "İlk Film" ve "Sinema Filmi" olmak üzere iki ayrı kategoride Jüri Özel Ödülü kazandı.



Ayrıca, festival gösteriminde yoğun ilgi gören film, kapanış filmi olarak da festivalde ikinci kez seyirci karşısına çıktı. Worldfest Houston Film Festivali, Amerika Birleşik Devletleri’nin en köklü festivallerinden biri ve Steven Spielberg, Ridley Scott, Brian De Palma, Coen Kardeşler ve David Lynch gibi pek çok usta sinemacıya ilk ödülünü vermesiyle tanınıyor. Geçen yılın Ekim ayında Austin Film Festivali’nde de gösterilen "Sıfır Dediğimde" ise 39. Dallas USA Film Festivali’ne de katıldı ve beğeni topladı.



‘Çok mutlu etti’



Filmin senaryosunu yazan ve yöneten Gökhan Yorgancıgil, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bu yapımın ilk filmi olduğunu, böylesine önemli bir festivalden ödülle dönmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



4 bin 500 film arasından yarışmaya girebilme başarısı gösterdiklerini ve orada Türkiye’yi temsil ettiklerini belirten Yorgancıgil, filmin ilgi çekici konusu, uyandırdığı merak duygusu, temposu, animasyon ve görsel efektleriyle herkes tarafından bir solukta izlenebilecek bir yapım olduğunu kaydetti. Yorgancıgil, senaryoyu yaşanmış bir psikiyatrik vakadan yola çıkarak yazdığını anlattı. Filmde, gizem, gerilim, polisiye, masal, rüya ve hayallerin bir araya geldiğini ifade eden Yorgancıgil, "Türk sinemasında ’zaman’ kullanımı açısından farklı bir yere sahip ve sonunda izleyicileri sürpriz bir final bekliyor" dedi.





Türk sinemasında çok kullanılmayan gizem-gerilim-drama türünü denediklerini anlatan Yorgancıgil, klişelerden uzak bir film hazırladıklarını dile getirdi.



Filmin öyküsü



Müzikleri Almanya’da yaşayan besteci ve aranjör Volkan Topsakal’ın yaptığı filmin konusu kısaca şöyle:



“Resim bölümü öğrencisi Aslı, okulundaki hocasından ödünç aldığı değerli bir kitabı kaybeder. Kitabı nerede ve nasıl kaybettiğini hatırlayamayan kız, bunalıma sürüklenince en yakın arkadaşı tarafından bir psikiyatra götürülür. Psikiyatr, hipnozla kızın kitabı bulmasına yardım ettiği sırada hipnoz içinde beklenmedik şekilde yabancı bir adamla karşılaşır. Hipnoz içinde karşılaşılan gizemli bir adam ve dış dünyada gerçekleşen beklenmedik bir kovalamaca ile gizemli olayların kapısı aralanmaya başlamıştır. Geleneksel Türk masalları ve hipnoz dünyasına geçişlerle unutulmuş bazı gizemli kişi ve olaylar tekrar hatırlanacaktır.”

