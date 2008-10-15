'Sıfır Dediğimde' Austin Film Festivali'nde

'Altın İstiridye' Türk yönetmenin

6 kez reddedilen Türk filmine ödül yağıyor

Yarın ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde başlayacak Austin Film Festivali’nde 190 film sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Festivale katılan tek Türk filmi ise "Sıfır Dediğimde" olacak.Filmi yazan ve yöneten Gökhan Yorgancıgil, sorularını yanıtlarken, filmlerinin böyle önemli bir festivale katılacak olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.Filmin daha önce Florida State University’nin düzenlediği Middle East Film Festival’de gösterildiğini belirten Yorgancıgil, "Böyle bir festivale dünyanın her yerinden ortalama bir kaç bin film başvurduğunu düşünürsek filmimizin festival programına alınması bile büyük başarı" dedi.Yorgancıgil, filmin ilgi çekici konusu, uyandırdığı merak duygusu, temposu, animasyon ve görsel efektleriyle herkes tarafından bir solukta izlenebilecek bir yapım olduğunu, öykü üzerinde 8 ay çalıştığını, senaryonun hazırlıklarının da bir yıl sürdüğünü anlattı.Hikayenin yaşanmış bir psikiyatrik vakadan yola çıktığına dikkat çeken Yorgancıgil, "Sıfır Dediğimde’nin senaryosu çok katmanlı. Bu katmanlar gizem, gerilim, merak, biraz polisiye, geleneksel masallar, rüyalar ve hayaller ve derin bir dramın izlerini taşıyor ve Türk sinemasında ’zaman’ kullanımı açısından farklı bir yere sahip. Pulp Fiction’daki zaman kullanımıyla benzerlikler gösteriyor. Ama bir farkla, bizim filmimizin zamanın kendisi de öykünün bir parçası" diye konuştu.Yorgancıgil, filmin sonunda izleyicileri sürpriz bir final beklediğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Gizem-gerilim-drama türü Türk sinemasında alışık olmadığımız bir tür. Bu film, bir korku filmi değil. Ülkemizde uzun yıllar ağlatan melodramlar ve komedi dışında ’tür sineması’ yapılmadı. Son dönemde farklı tür denemeleri yapıldıysa da bu denemeler, uzak doğu ve batı sinemasında çokça başarılı örneği mevcut olan türlerdeki klişelerden tümüyle sıyrılamadı. Türkiye’de halen komedi ve melodram dışında gerçekleştirilemeye çalışılan sinema filmleri azınlıkta... Sıfır Dediğimde, başka ülke sinemalarında da çok benzeri olmayan, klişelerden uzak bir türde cesaret verici bir örnek olma amacıyla yola çıktı. "Müzikleri Almanya’da yaşayan besteci ve aranjör Volkan Topsakal’ın yaptığı filmde, Oktay Kaynarca, Hazım Körmükçü, Görkem Yeltan, Damla Tokel, Özge Özder ve Semih Sergen rol alıyor. Filmin konusu kısaca şöyle:"Resim bölümü öğrencisi Aslı, okulundaki hocasından ödünç aldığı değerli bir kitabı kaybeder. Kitabı nerede ve nasıl kaybettiğini hatırlayamayan kız, bunalıma sürüklenince en yakın arkadaşı tarafından bir psikiyatriste götürülür. Psikiyatrist, hipnozla kızın kitabı bulmasına yardım ettiği sırada hipnoz içinde beklenmedik şekilde yabancı bir adamla karşılaşır. Hipnoz içinde karşılaşılan gizemli bir adam ve dış dünyada gerçekleşen beklenmedik bir kovalamaca ile gizemli olayların kapısı aralanmaya başlamıştır. Geleneksel Türk masalları ve hipnoz dünyasına geçişlerle unutulmuş bazı gizemli kişi ve olaylar tekrar hatırlanacaktır."