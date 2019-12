‘Sıfır Dediğimde’ ABD'de iki film festivalinde

Gökhan Yorgancıgil'in yönetmenliğini yaptığı ‘Sıfır Dediğimde’ filmi, ABD'de iki ayrı festivale davet edildi!



Yönetmenliğini Gökhan Yorgancıgil'in yaptığı 'Sıfır Dediğimde (On The Count Of Zero)' adlı film, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen iki önemli film festivaline davet edildi.



Başrollerini Oktay Kaynarca, Hazım Körmükçü, Görkem Yeltan ve Damla Tokel'in oynadığı film, dün başlayan ve 26 Nisan'a kadar devam edecek Houston kentindeki Worldfest Houston Film Festivali'ne katılıyor.



Bu yıl 42'ncisi düzenlenen festivalde 'Sıfır Dediğimde', ödül için 56 filmle yarışıyor. Gökhan Yorgancıgil'in filmi, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında da Dallas kentindeki USA Film Festivali'nde gösterilecek.