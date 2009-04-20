T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Sıfır Dediğimde’ ABD'de iki film festivalinde

Gökhan Yorgancıgil'in yönetmenliğini yaptığı ‘Sıfır Dediğimde’ filmi, ABD'de iki ayrı festivale davet edildi!

20 Nisan 2009 03:00

Gökhan Yorgancıgil'in yönetmenliğini yaptığı ‘Sıfır Dediğimde’ filmi, ABD'de iki ayrı festivale davet edildi!

Yönetmenliğini Gökhan Yorgancıgil'in yaptığı 'Sıfır Dediğimde (On The Count Of Zero)' adlı film, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen iki önemli film festivaline davet edildi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Hazım Körmükçü, Görkem Yeltan ve Damla Tokel'in oynadığı film, dün başlayan ve 26 Nisan'a kadar devam edecek Houston kentindeki Worldfest Houston Film Festivali'ne katılıyor.

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen festivalde 'Sıfır Dediğimde', ödül için 56 filmle yarışıyor. Gökhan Yorgancıgil'in filmi, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında da Dallas kentindeki USA Film Festivali'nde gösterilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24