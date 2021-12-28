'Sıfır Covid' politikasının sürdüğü Çin'de bir şehirde daha karantina uygulanacak

Koronavirüs’ün ilk ortaya çıktığı ülke olan ve salgın boyunca ‘Sıfır Covid’ politikası uygulayan Çin’de bir şehirde daha vaka artışı nedeniyle karantina uygulaması başladı.

Çin’in Xi’an şehrinde tespit edilen Covid-19 vakalarının ardından 13 milyon nüfuslu şehirde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamıştı.

Xi’an’ın 300 kilometre ilerisinde bulunan Yan’an şehrinde de artan vakalar üzerine işletmelerin kapatılması, bir bölgede de insanların evlerine kapanması talimatı verildi.

Çin’de salgının başından bu yana uygulanan ‘Sıfır Covid’ politikasıyla, vaka kümeleri tespit edilen bölgelerde tam kapanma önlemi uygulanıyor.

Omicron varyantı tüm dünyaya yayılırken Çin’de de bir gün 209 vaka tespit edilmesiyle geçen yılın mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi.