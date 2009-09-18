YÖK, 2009 ÖSS'nin en çok tartışılan konusu olan "30 bin sıfırcı" öğrenciye ulaşarak, 'sıfır çekme nedenin nedir?' sorusunu soracak.



Habertürk'te yer alan habere göre Sınav sonuçlarının ardından yaz boyu bir araya gelmeyi planlayan YÖK ve MEB yetkililerinin önceki gün yaptıkları toplantıdan bir ilk çıktı. ÖSYM'den sıfırcıların listesini alacak olan YÖK, bir heyet oluşturarak öğrencilere ulaşacak ve onlarla yüz yüze temasa geçip "Sıfır çekme nedenin nedir?" sorusunu soracak. Sonuç bir rapor ile Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a sunulacak.



"2009 ÖSS ve ÖSYS Sonuçları ile Ortaöğretimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantıda bir araya gelen YÖK, MEB ve ÖSYM işbirliği içinde çalışarak sıfırcılar ile bir araya gelecek. ÖSS sonrası puanı hesaplanmaya bile değer görülmeyen öğrencilerle yüz yüze görüşecek olan yetkililer öğrencilere "bu başarısızlığın nedeni ne?" diye soracak. Araştırma sonrası hazırlanacak rapor Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a sunulacak. Yetkililer öğrencilerle görüşmek tarihini 15 Ekim'deki toplantıda belirleyecek.



YÖK Genel Kurul Üyesi Durmuş Günay proje için şunları söyledi:



"2009 ÖSS'de yansıyan 30 bin sıfırcıdan yola çıkarak MEB yetkilileriyle durum analizi yaptık. YÖK bu konuda çok eleştirilen ortaöğretim sistemi için MEB'den bir açıklama bekledi. MEB'de üniversitelerin eğitim fakültelerinden yetişen öğretmelerin değerlendirilmesi konusunda YÖK'ten bir açıklama istedi. Sonuçta YÖK tarihinde bir ilk yapılarak söz konusu 30 bin öğrencinin listesinin ÖSYM'den alınması ve birkaç aylık süre içinde öğrencilerle yüz yüze irtibata geçerek başarısızlığın nedenlerini birinci ağızdan öğrenilmesi kararı çıktı."



2009 ÖSS'ye giren 1 milyon 437 bin adaydan 29 bin 927'si sıfır puan almıştı.