Sıfır Bir dizisinde "Cengo" karakterini canlandıran Cengizhan Yurdutek, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Sıfır Bir dizisi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz’da operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Yurdutek ve 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Cengizhan Yurdutek, dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma’ suçundan 2019’da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Yurdutek ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.