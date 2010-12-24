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Yaşam

'Sıfır Beden'e iş yok

Amerikalı sıfır beden model Allie Crandell, kilo alamazsa işsiz kalacak.

24 Aralık 2010 02:00

T24 - Amerikalı sıfır beden model Allie Crandell, kilo alamazsa işsiz kalacak.Yeni sezon modellerini tanıtmak üzere sıfır beden model Allie Crandell'i kullanan bir giyim firması, müşterilerinden gelen yoğun tepkiler üzere, modeline ültimatom verdi.


Firma yaptığı açıklamada, müşterilerinin kaygılarına hak verdiğini ve Crandell'in en kısa zamanda sağlıklı bir kiloya ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacakları açıkladı.Crandell'in fotoğrafları firmanın sitesinden kaldırılırken, modelin bağlı olduğu ajansın duruma şiddetle tepki gösterdiği ve bunun ırkçılığa eşdeğer bir tavır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

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